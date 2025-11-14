وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای کره شمالی که پیشتر در دفع تهاجم اوکراین به منطقه کورسک مشارکت داشتند، اکنون در عملیات پاکسازی مین‌های باقیمانده در این منطقه نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیرو‌های کره شمالی که پیشتر به روسیه در دفع یک تهاجم بزرگ اوکراین به منطقه غربی کورسک کمک کردند، اکنون نقش مهمی در پاکسازی این منطقه از مین ایفا می‌کنند.

بر اساس یک پیمان دفاع متقابل بین دو کشور، کره شمالی سال گذشته حدود ۱۴،۰۰۰ سرباز برای جنگ در کنار روسیه در کورسک اعزام کرد که بر اساس ادعای منابع کرۀ جنوبی، اوکراینی و غربی، بیش از ۶،۰۰۰ نفر از آنان کشته شدند.

نیرو‌های اوکراین در اوت ۲۰۲۴ از مرز عبور کرده و ماه‌ها کنترل بخش‌های قابل توجهی از قلمرو را در دست داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در آوریل اعلام کرد که روسیه سرانجام با کمک کره‌ای‌های شمالی آنان را بیرون راند.

نقش قابل توجه کره شمالی در عملیات پاکسازی مین روسیه، بر تمایل هر دو طرف برای توسعه بیشتر روابط نظامی خود تأکید دارد. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ماه گذشته گفته بود که این روابط «بدون توقف پیشرفت خواهد کرد».

ویدئوی منتشر شده توسط وزارت دفاع روسیه نشان می‌دهد که به سربازان کره‌ای انواع مختلف مین و تجهیزات شناسایی مین نشان داده می‌شود، در تمرینات آموزشی شرکت می‌کنند و سرود‌های میهنی می‌خوانند.

یک فرمانده روس با نام رمز «ولهس» گفت: «آنان پسران خوبی هستند، سریع یاد می‌گیرند، با دقت گوش می‌دهند و یادداشت برمی‌دارند.»

فرمانده دیگری با نام رمز «لسنیک» گفت: «آنان در سطح مهندسان خودم هستند و همان وظایف پسران من را انجام می‌دهند.»

رسانه خبری نظامی روسیه «کراسنایا زوزدا» گزارش داد که سربازان روس و کره شمالی با «تراکم بی‌سابقه» مین‌های ضدتانک و ضدنفر که توسط نیرو‌های اوکراینی در کورسک باقی مانده، دست و پنجه نرم می‌کنند. این گزارش اشاره کرد که بسیاری از این ادوات در کشور‌های ناتو ساخته شده‌اند.

این رسانه گفت که در منطقه بولشسولداتسکی کورسک، ۳۷ شهرک از ۶۴ شهرک به دلیل خطر مین‌ها همچنان مناطق ممنوعه برای غیرنظامیان هستند.

بر اساس این گزارش که رویترز نتوانسته آن را به طور مستقل تأیید کند، مهندسان نظامی در حین انجام کار خود تحت هدف حملات توپخانه و پهپاد‌های اوکراینی قرار داشته‌اند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که مسکو بابت این «کمک ایثارگرانه و قهرمانانه» سپاسگزار است.

وی گفت: «ما هرگز این کمک را فراموش نخواهیم کرد. این کار ادامه دارد. این کاری خطرناک و دشوار است، اما دوستان کرهمان واقعاً به ما کمک می‌کنند و ما بسیار قدردان آن هستیم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی و روسیه ، استان کورسک روسیه ، مین زدایی
