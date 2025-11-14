باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اقتدار ایران اسلامی، اظهار کرد: آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قصد داشتند ایران را منزوی کنند، اما در شورای امنیت دو کشور روسیه و چین به آن سیاست رای ندادند و همراهی نکردند، همین موجب شد تا یک تزلزلی اتفاق بیفتد، آنها میخواستند یک اغماع جهانی علیه ایران راه بیندازند، گرچه آنها تصورشان بر این است که ایران اسلامی ضعیف است و از پا درمیآید، اما کشور راه خود را پرقدرت ادامه خواهد داد.
امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه در بحث قیمتگذاری کالاهای مصرفی مردم، توسط تولیدکنندگان برخی سیاستها آسیبزننده است، گفت: مسئولان نسبت به وظایف خود، تولیدگران و کسانی که در استانها هستند مراقبت کنند اینکه قیمت گذاری را به دست اصناف در سطح کشور و تولیدکنندگان کلان بسپاریم ممکن است تصور شود رقابت موجب کم شدن قیمتها میشود، اما برای تولیدکنندگان کلان این موضوع جوابگو نیست و تقاضا میشود پیش از آنکه مردم اذیت شوند، مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به اینکه در آستانه سالگرد فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) قرار داریم، اظهار کرد: حضرت زهرا نه تنها الگوی بانوان ماست بلکه الگوی حضرت ولی عصر (عج) و جامعه بشری است، کما اینکه شیوه زندگی ما با شیوه زندگی حضرت زهرا (س) متفاوت است.
وی ادامه داد: در ایام فاطمیه روحانیون، علما، مومنان وظیفه دارند مساجد را پرشور کنند و جلسات خانگی برگزار شود، اما ادارات نیز نه تنها موظف به برگزاری اینگونه جلسات هستند، بلکه در فضای اداره فرا رسیدن ایام فاطمیه را با پارچههای مشکی گرامی بدارند.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به اقدامات شورای شهر و شهرداری شهرکرد همچون ساخت روگذر و ...، اظهار کرد: در کنار کار فضاسازی شهری، باید مناسبتهایی همچون ایام فاطمیه، محرم، عاشورا و ... از سوی شهرداری گرامی داشته شود، خیابانهای شهر نشانهای از ایام فاطمیه داشته باشد، حتی مغازهها نیز نسبت به این کار اهتمام ورزند.
امام جمعه شهرکرد در ادامه به هفته بسیج اشاره کرد و افزود: اوج شکوفایی بسیج در زمان جنگ تحمیلی بود، در کنار مجاهدتهای خالصانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای داوطلب تحت عنوان بسیج مستضعفین وارد میدان جهاد و مبارزه شدند، بسیجی که توسط امام راحل تاسیس و راهبری شد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به شهادت شهیدان مهدی زینالدین و مجید زینالدین، تاکید کرد: دو بردار غیور، مومن، متدین که از بسیجیان و مجاهدان راه خدا بودند، شخصیتی که فرمانده لشکر علیبنابیطالب قم و از نظر استعداد نفر چهارم کنکور بود، اما به سرعت فوت و فن نظامی را آموخت و به فرماندهای تبدیل شد که تا عمق جبهه پیش میرفت، ما به وجود چنین افرادی افتخار میکنیم.
وی گفت: جوان امروز به جای اینکه فیلمهای تخیلی، هالیوودی بیاساس و باطل که غرب برای ما میسازد، را مشاهده کند، باید با واقعیتها مواجه شود، با زندگی افرادی همچون فرمانده شهید زینالدین که خار چشم دشمنان بود آشنا شود، لذا باید چنین افرادی الگوی نسل جوان ما باشند.
حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، خاطرنشان کرد: آنچه مهم بوده این است که همه اهل مطالعه باشیم، مطالعه کتاب به سن و سال، شغل و فعالیت کاری ارتباط ندارد و همه باید با کتاب و کتابخوانی مانوس شویم.
منبع: ایسنا