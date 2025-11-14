باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کاهش آب سرچشمه رودخانه کارون در چهارمحال و بختیاری + فیلم

ذخیره آب پشت سد‌های کشور به ۳۳ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خشکسالی‌های اخیر باعث کاهش ورودی آب سد‌ها از جمله سد کارون ۴ شده است؛ به طوری که ارتفاع آب در این سد به ۳۰متر کاهش یافته است.

 

