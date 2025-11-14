کاهش آب سرچشمه رودخانه کارون در چهارمحال و بختیاری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0634\u06a9\u0633\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u0627\u0639\u062b \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0622\u0628 \u0633\u062f\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0633\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0646 \u06f4 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u061b \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u0622\u0628 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u062f \u0628\u0647 \u06f3\u06f0\u0645\u062a\u0631 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n