باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار اول تیم دانش آموزی پسران ایران در گروه G در رقابتهای فوتسال قهرمانی دانشآموزان جهان، تیمملی کشورمان شب گذشته مقابل ترکیه صف آرایی کرد و موفق به شکست ۶ بر ۲ این تیم شد.
در این دیدار شاگردان رضا داورزنی ابتدا از حریف پیش افتادند، اما پس از یک رالی نزدیک گلزنی، موفق شدند در نیمه دوم برتری خود را دیکته کرده و فاصله خود را زیاد کرده و پیروزی با ارزشی را در گام نخست به ثبت برسانند.
گلهای ایران را در این بازی حمید رستگار (۲گل)، علیرضا نعمتی (۲گل)، امیررضا صفری و محمد رحیمی به ثمر رساندند.
گفتنی است تیمملی دانشآموزان پسر ایران فردا قرعه استراحت دارد و فردا شنبه با چین تایپه روبهرو خواهد شد.