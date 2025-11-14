باشگاه خبرنگاران جوان - در اولین روز از مسابقات هندبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، تیم ملی هندبال ایران از ساعت ۱۰:۳۰ امروز جمعه به وقت تهران به مصاف قطر، قهرمان شش دوره اخیر مسابقات قهرمانی آسیا رفت.
در حالی که پیش بینی میشد شاگردان رافائل با توجه به غیبت لژیونرها در ترکیب ایران و همچنین حضور بازیکنان دوملیتی در ترکیب تیم قطر کار دشواری پیش رو داشته باشند، در نهایت نتیجه این دیدار را ۳۹-۲۳ به حریف قدرتمند خود واگذار کردند.
علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریانجو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادقزاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال مردان کشورمان در این بازیها هستند.
محسن کرباسچی (سرپرست)، رافائل کاستیو (سرمربی)، مجید رحیمیزاده (مربی) و علی بخشی (ماسور) نیز کادر تیم ملی هندبال مردان ایران را تشکیل میدهند.
تیم ملی هندبال مردان ایران که در گروه A بازیهای کشورهای اسلامی با قطر، مالدیو و امارات همگروه است، در دومین بازی خود روز یکشنبه به مصاف مالدیو میرود و در بازی سوم خود امارات را پیش رو دارد.
در گروه B نیز عربستان، بحرین، کویت و عراق حضور دارند.
مسابقات هندبال بازیهای کشورهای اسلامی که ۲۲ تا ۳۰ آبان در دو بخش مردان و زنان پیگیری میشود.