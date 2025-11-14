معاون شرکت برق حرارتی گفت: بالای ۹۱ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی در حوزه تعمیراتی خوشبختانه در داخل کشور ساخته می‌شود.

اسکندری، معاون شرکت برق حرارتی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به توانمندی‌های داخلی در ساخت تجهیزات نیروگاهی اشاره کرد و گفت: بالای ۹۱ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی در حوزه تعمیراتی خوشبختانه در داخل کشور ساخته می‌شود. پتانسیل بسیار زیادی در داخل کشور توسط نخبگان، متخصصین، دانشگاهیان و صنعتگران ایجاد شده است.

وی افزود: با ریسک بالایی که پذیرفته شده، تجهیزات ساخت داخلی در نیروگاه‌ها به کار گرفته می‌شود و الحمدلله توانسته‌ایم ایران را به عنوان یک کارگاه تولید نیرو معرفی کنیم. امروز بالای ۹۱ درصد نیاز‌های کشور در این حوزه تأمین می‌شود و از این منظر هیچ مشکل و تنگنایی در ساخت تجهیزات نداریم.

اسکندری ادامه داد: پیمانکاران بسیار توانمندی در کشور وجود دارند که در قالب مناقصات در تمامی فعالیت‌های تعمیراتی حضور پیدا می‌کنند و خوشبختانه محدودیتی از این منظر در ایران وجود ندارد.

او همچنین به تأثیر این توانمندی بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این ۹۱ درصد از تجهیزات داخلی، به میزان قابل توجهی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده است.

برچسب ها: برق حراراتی ، وزارت نیرو
