اسکندری، معاون شرکت برق حرارتی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به توانمندی‌های داخلی در ساخت تجهیزات نیروگاهی اشاره کرد و گفت: بالای ۹۱ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی در حوزه تعمیراتی خوشبختانه در داخل کشور ساخته می‌شود. پتانسیل بسیار زیادی در داخل کشور توسط نخبگان، متخصصین، دانشگاهیان و صنعتگران ایجاد شده است.

وی افزود: با ریسک بالایی که پذیرفته شده، تجهیزات ساخت داخلی در نیروگاه‌ها به کار گرفته می‌شود و الحمدلله توانسته‌ایم ایران را به عنوان یک کارگاه تولید نیرو معرفی کنیم. امروز بالای ۹۱ درصد نیاز‌های کشور در این حوزه تأمین می‌شود و از این منظر هیچ مشکل و تنگنایی در ساخت تجهیزات نداریم.

اسکندری ادامه داد: پیمانکاران بسیار توانمندی در کشور وجود دارند که در قالب مناقصات در تمامی فعالیت‌های تعمیراتی حضور پیدا می‌کنند و خوشبختانه محدودیتی از این منظر در ایران وجود ندارد.

او همچنین به تأثیر این توانمندی بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این ۹۱ درصد از تجهیزات داخلی، به میزان قابل توجهی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده است.