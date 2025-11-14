باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نفیسه اشرفی مدیرفروش فنی یک شرکت دانش بنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما با بومیسازی فناوری پیچیده سنسورهای ارتعاش، موفق شده است مجموعهای کامل از تجهیزات پایش لرزهای شامل سنسورهای پراکسیمیتی، سنسورهای شتابسنج، کابلهای اکستنشن و کاندیشنرها را تولید کند؛ محصولاتی که تا پیش از این تنها در انحصار آمریکا، سوئیس و ژاپن بودند و اکنون تولید داخلی آنها سالانه بیش از سیزده میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه دارد.
این سنسورها نقش حیاتی در ایمنی و پایداری عملکرد توربینها، کمپرسورها، پمپها و دیگر تجهیزات دوار صنایع نفت، گاز و نیروگاهی ایفا میکنند. در این سامانهها کوچکترین اختلال مکانیکی مانند ترک، لقی پیچها یا ناهنجاری در عملکرد شفت میتواند در سرعتهای بالا خطرآفرین باشد و حتی به انفجار و خسارتهای گسترده انسانی و مالی منجر شود.
بازار اصلی این محصولات صنایع پتروشیمی، پالایشگاهها و نیروگاههای کشور است؛ صنایعی که به دلیل ماهیت حساس و مداوم خود، نیازمند تجهیزات پایش ارتعاش مطمئن، دقیق و ساخت داخل هستند.