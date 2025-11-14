هزاران پزشک در انگلیس در اعتراض به دستمزد و کمبود شغل دست به اعتصاب زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هزاران پزشک در انگلیس روز جمعه در سیزدهمین اعتراض صنفی خود از مارس ۲۰۲۳، اعتصاب پنج روزه‌ای را در مورد دستمزد و پست‌های آموزشی آغاز کردند.

این اعتصاب از ساعت ۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ توسط برخی از پزشکان مقیم — که زیر سطح مشاور بوده و نیمی از نیروی کار پزشکی بیمارستان‌ها را تشکیل می‌دهند — برگزار شد و از سوی وزیر بهداشت دولت کارگران محکوم شد.

«وس استریتینگ» گفت که رهبری اتحادیه پزشکان، انجمن پزشکی انگلیس (BMA)، «به جای مراقبت، رویارویی را انتخاب کرده است».

او در روزنامه دیلی تلگراف نوشت: «این اعتصاب دیگر درباره انصاف نیست. این درباره ژست سیاسی است.»

وی افزود: «ما نمی‌توانیم و نخواهیم توانست در مورد دستمزد کوتاه بیاییم، به ویژه پس از افزایش ۲۸.۹ درصدی دستمزد در سه سال گذشته و بالاترین افزایش حقوق در کل بخش دولتی در دو سال گذشته.»

انجمن پزشکی انگلیس استدلال می‌کند که پزشکان همچنان به افزایش ۲۶ درصدی حقوق نیاز دارند تا درآمدشان به ارزش واقعی که دو دهه پیش داشت، بازگردد.

این اتحادیه همچنین خواستار افزایش پست‌های آموزشی شده است.

پزشکان شکایت کرده‌اند که در برخی موارد، بیش از ۳۰،۰۰۰ پزشک برای تنها ۱۰،۰۰۰ جایگاه آموزشی درخواست می‌دهند که به آنان امکان پیشرفت در مسیر شغلی به سمت مشاور را می‌دهد.

این وضعیت، بسیاری از پزشکان را پس از سال‌ها آموزش بدون شغل دائمی رها می‌کند.

انگلیس همچنان در چنگال یک بحران طولانی هزینه زندگی قرار دارد که موجب اعتصاب‌هایی در سراسر اقتصاد شده است.

گروه‌هایی از جمله معلمان، پرستاران، کارکنان آمبولانس، وکلا، کارگران قطار و کارکنان مرزی همگی در سه سال و نیم گذشته دست به اعتصاب زده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: اعتصاب پزشکان ، انگلیس
