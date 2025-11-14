باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گروه سرود و نمایش مقاومت در خیابان‌های پاریس + فیلم

گروه سرود و نمایش مقاومت هر بار یک محله را برای نمایش رنج فلسطینی‌ها انتخاب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروه سرود و نمایش مقاومت هر بار یک محله را برای نمایش درد و رنج فلسطینی‌ها انتخاب می‌کند و ساکنان محلات مختلف پس از آشنایی با جنایات صهیونیست‌ها، سرود مقاومت سر می‌دهند.  

 

