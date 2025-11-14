باشگاه خبرنگاران جوان - از شنبه ۲۴ آبان تا پنجشنبه ۲۹ آبان، مجموعهای از فیلمهای شاخص این کارگردان از جمله «تکم چی»، «پدر آن دیگری»، «دو نفر و نصفی»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «ساوالان» و «اتوبوس» روی آنتن میرود تا مخاطبان فرصتی دوباره برای تماشای بخشی از تاریخ سینمای اجتماعی ایران پیدا کنند.
فیلم سینمایی «تکم چی» به کارگردانی یدالله صمدی شنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۹ تماشایی میشود.
«تکم چی» به نویسندگی رضا احدی داستان دختری به نام آلما است که در پی قبول شدنش در دانشگاه از روستایشان به تهران میآید. پدرش، عاشیق سلیم که نگران اوست وقتی با بزرگی تهران مواجه میشود نگرانتر از قبل به دنبال راهکاری میگردد. او تصمیم میگیرد در تهران بماند و در قهوه خانه سنتی دوستش صولت به تکم گردانی مشغول شود که...
عاطفه نوری، رحمان باقریان، مینا جعفرزاده، محمود عزیزی، بنفشه صمدی و نیکو خردمند در این فیلم نقشآفرینی میکنند.
فیلم «پدر آن دیگری» به تهیه کنندگی و کارگردانی یدالله صمدی یکشنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده اسن: کودکی با وجود رسیدن به ۶ سالگی هنوز حرف نمیزند و همه او را مسخره میکنند و در خانواده و اطرافیان به غیر از مادر کسی از او حمایت نمیکند و بیشتر به پسر بزرگتر توجه دارند. تا اینکه پسر بچه از دست آنها فرار کرده و یک زن و مرد سالخورده او را پیدا کرده و به خانه میبرندو... رفتار آنها در روحیه پسر تأثر میگذارد، اما پس از بازگشت به خانه همان رفتارها از طرف پدر و مادر دیده میشود تا اینکه مادربزرگ به خانه میآید و…
حسین یاری، هنگامه قاضیانی، مریم سعادت، بنفشه صمدی، سعید کریمی، اکبر عبدی، ثریا قاسمی، فریده سپاهمنصور، شمسی فضلالهی، جمشید مشایخی، مهدی یارعزیزی، محمد سادات ابهری، افشین نخعی و رامونا شاه در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «دو نفر و نصفی» که با نگاهی به داستان «سه مرد و یک سبد» اثر «کولین سرو» به نگارش در آمده است، دوشنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۹ پخش میشود.
داستان این فیلم درباره زن جوانی است که دختر یازده ماه اش «پریسا» را به پارک میبرد، اما کالسکه در سراشیبی پارک به حرکت درمی آید و از پارک خارج میشود. زن مسیری را به دنبال کالسکه میدود، اما در نهایت آن را گم میکند. کالسکه مقابل خانه دو پسر عمو به نامهای «خسرو» و «علیرضا» متوقف میشود. پسرعموها سعی میکنند پریسا را به دیگران بسپارند، اما کسی حاضر نمیشود از بچه نگهداری کند و در نهایت آن دو نفر تصمیم میگیرند.
فرامرز قریبیان، علیرضا خمسه، آتنه فقیه نصیری، اکبر دودکار، فرخ لقاء هوشمند، لوریک میناسیان، اصغر زمانی، فرهاد خان محمدی، زنده یاد محرم بسیم، اکبر فرجی، داوود بیاتی و... در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «آپارتمان شماره ۱۳» به کارگردانی یدالله صمدی سه شنبه شب، ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۹ روی آنتن میرود.
«آپارتمان شماره ۱۳» داستانی پرماجرا از فروش آپارتمانی به همین نام است که ماشاءالله ایرانمش شخصیت اصلی قصه، برای فروش آن و خرید مغازه تراشکاری در کرمان و ازدواج با دختر مورد علاقه اش از کرمان راهی تهران میشود، اما ساکنین آپارتمان هرکدام شغلی را در آنجا راه اندازی کردهاند و کسی حاضر به خرید این آپارتمان نمیشود. و...
علیرضا خمسه، جمشید اسماعیل خانی، صدیقه کیانفر، سیروس گرجستانی، ابراهیم آبادی، مرتضی ضرابی و... در این فیلم ایفای نقش کردهاند
فیلم سینمایی «ساوالان» محصول سال ۱۳۶۸ به کارگردانی یدالله صمدی چهارشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۹ تماشایی میشود و شنبه ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: روستای ساوالان هر سال به دست گروهی راهزن غارت میشود. اهالی روستا گروهی را برای کمک میطلبند و جوانی به نام سلام به این گروه ملحق میشود. ولی گروهی که برای کمک آمدهاند باعث اتفاقات دیگری میشوند...
در این فیلم مجید مظفری، محمد برسوزیان، فردوس کاویانی، خسرو دستگیر، لطفعلی سیدکوثری و ... به هنرمندی پرداختهاند
«اتوبوس» به کارگردانی یدالله صمدی محصول ۱۳۶۴، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۹ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اهالی یک روستا به دو گروه بالادهی و پایین دهی (حیدری و نعمتی) تقسیم شدهاند. سرکردة نعمتیها نمکزار خود را به کدخدا، که به دشمنی و کینة بین دو گروه دامن میزند میفروشد و یک اتوبوس مستعمل میخرد تا با آن مسافرکشی کند. ورود اتوبوس به روستا کار گاریچی (مسافرکش) حیدریها را کساد میکند و اختلافها بیشتر میشود. در این میان کدخدا سرکردة حیدریها را ترغیب میکند تا آسیابش را به او ــ کدخدا ــ بفروشد و اتوبوسی بخرد. کش مکش بیش از پیش بالا میگیرد...
در این فیلم هادی اسلامی، حمید طاعتی، مرتضی احمدی، اصغر زمانی، یوسف صمدزاده، محمدقاسم پورستار، مهری مهرنیا، خسرو دستگیر به ایفای نقش میپردازند.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش