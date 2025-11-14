امام جمعه بندرعباس با هشدار درباره خشکسالی و کاهش ذخایر آب، از مردم و مسئولان خواست با برگزاری نماز باران و دعاهای صحیفه سجادیه به معنویت روی آورند .

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، امام جمعه بندرعباس، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به کاهش شدید ذخایر آبی و خالی بودن سدها، وضعیت استان هرمزگان و تهران را در درجه هشدار توصیف کرد و از مردم و مسئولان خواست تا با برگزاری نماز باران و دعا‌های صحیفه سجادیه، به دعا و معنویت روی آورند. وی تأکید کرد که نماز باران الزاماً باعث بارش نمی‌شود، اما انسان را به یاد خدا می‌اندازد و در سختی‌ها نقش هدایتگر دارد.

نماینده ولی‌فقیه هرمزگان همچنین با تأکید بر اهمیت علم و دانش، گفت: «همان‌طور که بدن به غذا نیاز دارد، روح انسان نیز با علم و دانش تغذیه می‌شود.» وی خواستار تقویت فرهنگ مطالعه و حمایت جدی از کتابخانه‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی استان شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به هفته بسیج این نهاد را نماد عشق به خدا و دفاع از ارزش‌ها دانست و افزود: تفکر بسیجی امروز در سراسر جهان اسلام حضور دارد و در هر نقطه‌ای که نیاز به مقاومت و حمایت از مظلومان باشد، ظهور می‌کند.

امام جمعه بندرعباس ایران را محور مقاومت منطقه معرفی کرد و گفت: اتحاد ملت ایران با امت‌های اسلامی و پیروی از قرآن و اهل‌بیت (ع)، ضامن بیداری و قدرت اسلامی در برابر دشمنان است.

وی یادآور شد که ملت‌های مؤمن در عراق، فلسطین، لبنان، یمن و پاکستان با ایستادگی در مسیر حق، الگویی برای جهان اسلام هستند.