باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید احمد معنوی، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، از تولید حامل کاتالیستی نانوساختار خبر داد و گفت: این محصول میانی میتواند نقش مهمی در کاهش هزینه تولید کاتالیستهای مورد استفاده در صنایع پتروپالایشی ایفا کند. بخش عمده محصولات صنعتی جهان، حدود ۸۰ درصد، وابسته به کاتالیستها هستند و استفاده از فلزات گرانبها در ساخت کامل کاتالیستها قیمت نهایی را بهشدت افزایش میدهد. حاملهای کاتالیستی با ایجاد بستری متخلخل برای نشاندن جزء فعال کاتالیزوری، مصرف فلزات گرانبها را کاهش میدهند و در نتیجه هزینه تولید محصولات صنعتی کمتر میشود.
منعوی توضیح داد : ایران با برخورداری از صنایع پیشرفته نفت و گاز و شرکتهای توانمند تولید کاتالیست، به فناوری تولید این حاملها نیاز جدی دارد. او گفت تولید داخلی این محصول پیش از این بسیار محدود بوده و تیم او موفق شده با تمرکز بر فناوریهای نوین، بهویژه فناوری نانو، بستری با سطح ویژه بالا و کیفیت قابل رقابت با نمونههای مطرح جهانی ارائه کند.
به گفته او فرایند ساخت این محصول شامل چندین مرحله از فراوری مواد اولیه سرامیکی تا شکلدهی پیشرفته و در نهایت نانوفنّاوری است که امکان ایجاد تنوع در کیفیت و خواص را برای کاربردهای مختلف فراهم میکند. او تأکید کرد محصول تولیدی وابستگی ارزی ندارد و قیمت آن بهمراتب مقرون بهصرفهتر از نمونههای خارجی است.
مدیرعامل این شرکت همچنین از انجام چند فروش پایلوت به شرکتهای خصوصی خبر داد و افزود: هدفگذاری در مرحله نخست تأمین نیاز داخلی است، اما در ادامه برنامه صادرات نیز دنبال خواهد شد. او پیشبینی کرد در صورت ورود به بازارهای بینالمللی، این محصول میتواند سالانه دهها میلیون دلار ارزش افزوده ایجاد کند.
این حاملهای کاتالیستی علاوه بر کاربرد اصلی در تولید کاتالیستهای صنعتی، در صنایع جاذبها، تصفیه آب و پساب و همچنین تولید لوازم خانگی مانند یخچال و ماشین لباسشویی نیز کاربرد دارند. شرکت همچنین محصولات دیگری در حوزه سرامیکهای پیشرفته عرضه کرده که بخشی از آنها برای نخستین بار در کشور تولید شده و در نمایشگاههای تخصصی به نمایش درآمده است.