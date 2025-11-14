راهبر اجتماعی فردی است که دغدغه مردم را داشته باشد.

\n\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0632\u062f\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u060c \u0647\u0645\u06cc\u0627\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062e\u0637 \u0627\u0648\u0644 \u0628\u0647 \u0634\u0627\u062e\u0635\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u062f \u062f\u063a\u062f\u063a\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u06a9\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u063a\u062f\u063a\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0644\u0634 \u0645\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u062f.\n