باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - ربانی، رئیس تحقیق و توسعه یک شرکت دانش‌بنیان، از رونمایی روتور ۲۰۰ مگاوات و شیر ۴۲ اینچی ویژه صنایع نفت و گاز خبر داد و گفت: هر دو محصول از نظر سطح دانش فنی در رده تولیدات شرکت‌های مطرح فولادی جهان قرار دارند. او گفت روتور ۲۰۰ مگاوات یکی از حیاتی‌ترین تجهیزات نیروگاهی است و با توجه به ناترازی موجود در کشور، نیاز به این قطعه سال‌ها احساس می‌شد. این پروژه طی ۲۰ سال گذشته تعریف شد و ۱۳ سال تحقیق و توسعه مداوم و ۷ سال توسعه محصول پشت آن قرار دارد.

ربانی توضیح داد: ساخت این روتور از نظر مهندسی و متالورژی یک شاهکار محسوب می‌شود و هرچند شکل ظاهری روتور‌ها مشابه است، اما در سطح مولکولی و اتمی فرآیند‌های بسیار پیچیده‌ای طی شده تا قطعه‌ای بدون عیب برای بهره‌برداری با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه تولید شود. او تأکید کرد هرگونه نقص در این قطعه می‌تواند منجر به از کار افتادن کل نیروگاه شود و به همین دلیل کلاس کیفی فولاد مورد استفاده بسیار بالاست.

او بیان کرد : فرآیند ساخت روتور شامل مراحل ذوب، ریخته‌گری، آهنگری، عملیات حرارتی، ماشین‌کاری و آزمون‌های دقیق کیفی است که همگی در داخل کشور انجام شده است. روتور ۲۰۰ مگاوات نسبت به نسخه ۱۸۵ مگاوات حدود ۲۰ تن سنگین‌تر است و ابعاد بزرگ‌تری دارد؛ موضوعی که نیازمند بازنگری کامل دانش فنی پیشین و توسعه دوباره فناوری بوده است.

ربانی افزود : این محصول اکنون نیاز حیاتی کشور را پوشش می‌دهد و با وجود داشتن قابلیت صادرات به بازار‌های اروپایی و آسیایی، به دلیل نیاز داخل اجازه صادرات آن صادر نشده است. او گفت شرکت توان تولید سالانه چهار روتور ۲۰۰ مگاوات را دارد و فرآیند ساخت هر قطعه ۲۷۰ روز زمان می‌برد. این توان تولید در کنار پروژه‌های موازی برای صنایع فولادی و معدنی کشور مدیریت می‌شود.

به گفته او تنها برای چهار روتور ۲۰۰ مگاوات، سالانه حدود ۲۲ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل شده و این میزان نشان‌دهنده ارزش بالای بومی‌سازی این فناوری است.