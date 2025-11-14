یک متخصص طب سنتی درباره مزاج بابونه سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابونه گیاهی مفید و پرطرفدار است که دکتر رشیدی، متخصص طب ایرانی در برنامه انارستان درباره طبع آن سخن گفت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، خواص بابونه
