باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری در جلسه شورای اداری شهرستان شبستر با تاکید بر جایگاه فرهنگی و تاریخی شبستر گفت:شبستر خاستگاه فرهنگ، ادب و هنر است و شخصیت‌های بی‌بدیلی را به کشور تقدیم کرده است.



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب و وضعیت دریاچه ارومیه کمبود آب را یکی از مهمترین چالش‌های ملی دانست و افزود:سال‌ها آب را غیراصولی مصرف کردیم و خشکسالی و تغییرات اقلیمی نشان داد کشور در شرایط خطرناک قرار گرفته است. نمی‌توانیم تولید را متوقف کنیم، اما باید با علم و فناوری، مصرف آب را به حداقل برسانیم تا تمدن و سرزمین ما حفظ شود.



وی با بیان اینکه به‌طور متوسط برای تولید یک کیلو محصول در کشور حدود هزار لیتر آب مصرف می‌شود، گفت: امروز روش‌هایی وجود دارد که با ۳۰ لیتر آب همان محصول تولید می‌شود. این یعنی راه‌حل داریم و باید مسیر اصلاح الگوی مصرف را دنبال کنیم.



نوری کشت گلخانه‌ای، کشت در محیط‌های کنترل‌شده و کشت متراکم را مهمترین مسیر نجات بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: حتی با گلخانه‌های ساده و ارزان‌قیمت می‌توان مصرف آب را ۶ برابر کاهش و تولید را ۶ برابر افزایش داد.



وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: راه‌اندازی شهرک گلخانه‌ای شبستر با اولویت ویژه در دستور کار قرار گرفته و برای کاهش مصرف آب در شهرستان هر جا لازم باشد هزینه می‌کنیم.



وی به اقدامات حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری نیز اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در شبستر با جدیت دنبال خواهد شد.



نوری از صدور مجوز گلخانه‌های کوچک مقیاس و اتصال آنها به زنجیره‌های تولید خبر داد و افزود: نگرانی فروش محصولات رفع شده و همه تولیدکنندگان حتی تولیدکنندگان خرد به زنجیره‌های بازار متصل خواهند شد.



وزیر جهاد کشاورزی همچنین وعده ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شبستر را مطرح کرد و گفت: این پایانه می‌تواند زمینه اتصال تولیدکنندگان محلی به بازار‌های جهانی را فراهم کند.



وی با اشاره به حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان گفت: در یکسال گذشته تقریباً موردی نداشتیم که محصول روی دست کشاورز بماند و وارد بازار نشود. اولویت ما سودآوری تولید و حفظ تداوم آن است.



نوری از پیشرفت طرح انتقال آب ارس خبر داد و گفت: با حمایت ویژه رئیس‌جمهور، اعتبار قابل توجهی برای این پروژه تامین شده و اقدامات آن با سرعت انجام می‌شود. مرند، شبستر و تبریز از مسیر این انتقال بهره‌مند خواهند شد و مشکل آب شرب این مناطق حل خواهد شد.

