توصیه به خریداران طلا؛ از سرمایه مازاد استفاده کنید

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: روند افزایشی قیمت طلا این هفته به دلیل افزایش قیمت انس جهانی و نوسانات ارز‌های داخلی بوده است. تقریباً ۷۰ درصد از این افزایش به دلیل تغییرات قیمت انس جهانی و ۲۰ درصد به خاطر تأثیر برخی اخبار است.

امیریان در ادامه افزود: با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که قیمت طلا در هفته آینده نیز با افزایش مواجه شود.

او در پاسخ به سوالی درباره توصیه‌های خود به افرادی که قصد ورود به بازار طلا را دارند، گفت: توصیه من این است که از سرمایه اصلی خود استفاده نکنند و فقط از سرمایه‌های مازاد خود برای خرید طلا استفاده کنند. این روش می‌تواند به کاهش ریسک مالی افراد کمک کند.

