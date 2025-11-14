ملی پوش تیراندازی ایران به عنوان ششم جام جهانی این رشته در مصر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۲۵ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ۵۸۷ امتیاز چهارم شد و به فینال راه پیدا کرد. در فینال این مسابقات، اما هانیه رستمیان در رده ششم ایستاد.

مینا قربانی و گلنوش سبقت‌الهی نیز به ترتیب با ۵۶۲ و ۵۶۰ امتیاز در رده‌های هفتادوپنجم و هفتادوششم ایستادند.

تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان، مینا قربانی و گلنوش سبقت‌الهی با ۱۷۰۹ امتیاز در رده دوازدهم ایستاد.

به این ترتیب پرونده مسابقات قهرمانی جهان برای تیم تیراندازی ایران بدون کسب مدال بسته شد.

برچسب ها: مسابقات تیراندازی ، تیراندازی با تپانچه
خبرهای مرتبط
تیراندازی قهرمانی جهان؛ پسران نهم و دختران چهاردهم شدند
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ صف‌آرایی برترین‌های پارالمپیک و جهان در امارات
تیراندازی قهرمانی جهان؛
پایان روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر؛ حضور ۳ نماینده ایران در جمع ۸ نفر برتر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
فرانسه به جام جهانی صعود کرد/ پیروزی ایتالیا و انگلیس و شکست پرتغال+ فیلم
بازی با مصر در فینال تجربه متفاوتی خواهد بود/ اسامی در تیم ملی بازی نمی‌کنند
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
تیم کیپ ورد با برنامه و روان‌تر از ما بازی کرد/ بازی با مصر نقاط ضعفمان را مشخص می‌کند
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر قطر
آخرین اخبار
تراکتور در پی تعویق دیدار با پرسپولیس/ دومین تغییر با اصرار رقم می‌خورد؟
تیراندازی قهرمانی جهان؛ نمایندگان ایران دست خالی مصر را ترک کردند
مروری بر اتفاقات رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در شب گذشته + فیلم
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر قطر
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود
فرانسه به جام جهانی صعود کرد/ پیروزی ایتالیا و انگلیس و شکست پرتغال+ فیلم
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
تیم کیپ ورد با برنامه و روان‌تر از ما بازی کرد/ بازی با مصر نقاط ضعفمان را مشخص می‌کند
بازی با مصر در فینال تجربه متفاوتی خواهد بود/ اسامی در تیم ملی بازی نمی‌کنند
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
لشکرکشی وایکینگ‌ها به سوی آمریکا/ پیروزی ایسلند و مجارستان
قلعه‌نویی: از انتقاد‌ها استقبال می‌کنم
ملی پوش والیبال: هم قسم شدیم بخاطر صابر کاظمی طلا بگیریم
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ دومین طلای شهسواری در تنیس روی میز
سرمربی کیپ‌ورد: ایران آینده خوبی در جام جهانی دارد
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
درخشش ندا شهسواری با طلای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
برگزاری نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام
برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه فیتنس کشور با حضور سرپرست فدراسیون و مربیان برتر
قدرت‌نمایی شهرداری گرگان در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا؛ دومین برد نماینده ایران هم ثبت شد
تبریک بقائی به مردم و دولت عراق به خاطر برگزاری موفق انتخابات مجلس این کشور
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
ایران ۰ (۵) - (۴) ۰ کیپ ورد/ ضربات پنالتی یوزها را به فینال العین رساند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
حذف پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵