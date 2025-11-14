ملی پوش تیراندازی ایران به عنوان ششم جام جهانی این رشته در مصر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۲۵ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی و مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با ۵۸۷ امتیاز چهارم شد و به فینال راه پیدا کرد. در فینال این مسابقات، اما هانیه رستمیان در رده ششم ایستاد.

مینا قربانی و گلنوش سبقت‌الهی نیز به ترتیب با ۵۶۲ و ۵۶۰ امتیاز در رده‌های هفتادوپنجم و هفتادوششم ایستادند.

تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان، مینا قربانی و گلنوش سبقت‌الهی با ۱۷۰۹ امتیاز در رده دوازدهم ایستاد.

به این ترتیب پرونده مسابقات قهرمانی جهان برای تیم تیراندازی ایران بدون کسب مدال بسته شد.