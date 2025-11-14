باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شاخص کل با کاهش ۳.۲۵ درصد به سه میلیون و نود و هشت هزار و هفتصد و شصت و سه واحد رسید. همچنین، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۲ درصد به نهصد و سه هزار و شصت و پنجاه و سه واحدی رسید.

در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته گذشته پرداخت و اظهار کرد: در این هفته، معاملات مربوط به سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این شرح بود که روز شنبه، حجم معاملات به یک هزار و صد و شصت و چهار میلیارد تومان رسید، در حالی که این رقم در روز یکشنبه به هشت هزار و پانصد و شصت و چهار میلیارد تومان و در روز دوشنبه به دوازده هزار و هفتاد و دو میلیارد تومان افزایش یافت. معاملات روز سه‌شنبه به یک هزار و سی و یک میلیارد تومان و روز چهارشنبه به هشت هزار و هشتصد و شصت میلیون تومان رسید. در مجموع، حجم کل معاملات به چهل و نه هزار و هجده میلیارد تومان رسید.

خروج نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه

آسایش اضافه کرد: سرانه خرید در این هفته هفتاد و پنج میلیون و نهصد هزار تومان و سرانه فروش به شصت و چهار میلیون و چهارصد هزار تومان بود. همچنین، در این هفته شاهد ورود و خروج پول به بازار بودیم: شنبه سه‌صد و دوازده میلیارد تومان ورود پول داشتیم، یکشنبه دو هزار و سیصد و هفتاد میلیارد تومان خروج پول ثبت شد، و دوشنبه هزار و بیست و پنج میلیارد تومان خروج پول داشتیم. روز سه‌شنبه هزار و هفت میلیارد تومان ورود پول و روز چهارشنبه هزار و هفتاد و هفت میلیارد تومان خروج پول داشتیم. در مجموع، خروج پول از سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پنج هزار و صد و نود و هفت میلیارد تومان رسید.

وی به وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: در این هفته، صندوق‌های درآمد ثابت نیز عملکرد مثبتی داشتند. شنبه نهصد و دوازده میلیارد تومان ورود پول، یکشنبه هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد تومان ورود پول، دوشنبه ده میلیارد تومان خروج پول، سه‌شنبه صد و دو میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه پانصد و چهل و سه میلیارد تومان ورود پول ثبت شد. در مجموع، یک هزار و نهصد و نود و پنج میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت داشتیم.

وی به عملکرد صنایع و شاخص‌های برتر اشاره کرد و افزود: بهترین شاخص این هفته مربوط به صنایع منسوجات بود که با ۵.۹۸ درصد رشد همراه بود و بعد از آن، صنعت سیمان با ۰.۹۴ درصد رشد قرار داشت. بیشترین کاهش نیز مربوط به سایر معادن با ۷.۷۴ درصد کاهش و وسایل ارتباطی با ۶.۲ درصد کاهش بود.

هفته کاری در بورس تهران شاهد آغاز معاملات پایانی بودیم و در این راستا رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بورس تهران، مرحله معاملات پایانی پیش‌بینی شده است. این مرحله ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد و ورود سفارش و انجام معامله در آن با قیمت پایانی صورت می‌گیرد.

چت بات بازار سرمایه رونمایی شد

همچنین این هفته چت بات بازار سرمایه رونمایی شد و حسن محمدی مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چت بات بازار این امکان را برای سهامداران خرد فراهم کرده که اگر سوالی در حوزه بازار سرمایه در هر ساعتی از شبانه روز دارند از این مسیر بپرسند و پاسخ خود را دریافت کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید در هفته کاری پیش رو روند حرکتی نماگرهای تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود؟