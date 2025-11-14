استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان به عنوان قهرمانی مسابقات زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان کشور دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور در رشته‌های مهارت‌های فردی، تیمی زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با عنوان بزرگداشت هفته بسیج و یادبود شهدای گرانقدر ورزشکار استان اردبیل طی روز‌های ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ در مجموعه ورزشی حسین رضازاده اردبیل برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم استان خراسان جنوبی قهرمان این دوره از رقابت‌های کشتی پهلوانی شد و تیم‌های استان‌های تهران و خراسان رضوی نیز به ترتیب بر سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور در رشته‌های مهارت‌های فردی، تیمی زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی برگزار شد که تیم استان اصفهان قهرمان این دوره از رقابت‌های ورزش زورخانه‌ای شد و تیم‌های استان‌های البرز و تهران نیز به ترتیب بر سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

Iran (Islamic Republic of)
زینلی بیرجند
۰۶:۵۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
دم بچه های خراسان جنوبی گرم.
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۴
اون زنه هم به جرم اختلال در حرکت اتوبوس مقصره
۳
۰
پاسخ دادن
