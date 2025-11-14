به دلیل حضور تیم ملی در فینال تورنمنت امارات (۲۷ آبان)، تراکتور به دلیل حضور بازیکنانش در اردو و فاصله سه‌روزه تا بازی جام حذفی با پرسپولیس (۳۰ آبان)، درخواست تعویق این دیدار را داده است. پیش از این هم تراکتور درخواست برگزاری این بازی با تماشاگر را داده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل ایام فیفادی فعلا تعطیل است. پس از برگزاری بازی‌های تیم ملی، قرار است رقابت‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی از تاریخ ۲۹ آبان پیگیری شود. تراکتور در این مسابقات ۳۰ آبان میزبان پرسپولیس است.

اما تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب تورنمنت امارات، روز سه شنبه ۲۷ آبان در دیدار فینال این مسابقات به میدان می‌رود. باشگاه تراکتور به دلیل اینکه تعدادی از بازیکنانش در اختیار تیم ملی است و فاصله بین بازی تیم ملی و جام حذفی ۳ روز است، درخواست تعویق بازی جام حذفی را داده است.

پیش از این، اما مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی گفته بود که فاصله سه روز میان بازی تیم ملی و جام حذفی در نظر گرفته شده و دلیلی برای تعویق این دیدار وجود ندارد.

تراکتور همچنین روز ۳ آذر باید در لیگ نخبگان آسیا به میدان برود تا تقویم این تیم فشرده‌تر شود.

باتوجه به دیدار معوقه تراکتور برابر ملوان، در صورت لغو دیدار این تیم برابر پرسپولیس در جام حذفی، کار سازمان لیگ برای برگزاری این بازی‌ها سخت خواهد شد. با این اوصاف قرار است فردا (شنبه) جلسه‌ای برای بررسی درخواست باشگاه تراکتور برگزار شود تا درباره این موضوع تصمیم گیری صورت بگیرد.

البته پیش از این گفته شده بود که این دیدار با رای کمیته‌های انضباطی بدون تماشاگر خواهد بود و مسئولان هم این موضوع را تایید کرده بودند، اما باشگاه تراکتور درخواست داشت که این بازی با تماشاگر باشد.

کمی بعد کمیته استیناف به دلیل آنچه که اشتباه تایپی نامید، حکم خود را تغییر داد و این دیدار با تماشاگر برگزار خواهد شد. باید دید تراکتور در تغییر زمان برگزاری بازی هم موفق خواهد بود یا خیر.

