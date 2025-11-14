باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت زنجیره تولید مرغ گوشتی و تخم‌گذار به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های صنعتی–کشاورزی کشور و استان آذربایجان شرقی با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در روستای دیزج‌خلیل شبستر به بهره‌برداری رسید.



این طرح در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار احداث شده و در فاز نخست ظرفیت پرورش ۹۰۰ هزار قطعه مرغ را در هر دوره داراست. طبق اعلام مجریان این مجموعه توان تولید ۹۰۰۰ تن گوشت سفید در سال و ۱۰۸۰۰ تن تخم‌مرغ در هر دوره را دارد.



کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این پروژه ۷۱٬۸۴۶٬۰۳۱ میلیون ریال اعلام شده و با بهره‌برداری کامل برای ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است. همچنین حدود ۸۰۰ خانوار از منافع این طرح بهره‌مند خواهند شد.



عملیات احداث این مجموعه از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و اکنون با تکمیل خطوط تولید فاز اول آن به مرحله بهره‌برداری رسیده است.



از مهمترین مزیت‌های این طرح می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید، بهره‌گیری از کارشناسان متخصص، کاهش تلفات، افزایش تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ و تقویت امنیت غذایی استان اشاره کرد.



وسعت اجرای کل این طرح بیش از یک هزار و ۳۰۰ هکتار است که مشتمل بر چهار فاز پرورش مرغ مادر، یک باب جوجه کشی، پرورش مرغ گوشتی در ده فاز، کشتارگاه مدرن به علاوه کارخانه خوراک دام و طیور می‌باشد.



مجتمع پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت ۶ میلیون قطعه در هر دوره، مجتمع مرغ مادر گوشتی به ظرفیت ۳۶۰ هزار قطعه در هر دوره، کشتارگاه مرغ به ظرفیت کشتار حداقل یکصدهزار مرغ در روز، جوجه کشی به ظرفیت ۳۶ میلیون قطعه در سال و کارخانه خوراک طیور به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال فعالیت خواهد نمود.



