فرماندار فریمان گفت: امروز جمعه ۱۱ نفر بر اثر شکستن و واژگونی یک پل در مجموعه گردشگری سد فریمان مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی ناصری گفت: تعدادی از مصدومان در محل مداوا و هفت نفر برای تکمیل درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شدند.

وی گفت: پیش از صبح امروز جشنواره بازی های بومی محلی در این مکان برگزار شد که هنگام نماز ظهر این رویداد پایان یافت و احتمالا پس از ترک محل و عبور جمعیت گردشگران از روی این پل، این سازه شکسته و واژگون می شود.

فرماندار فریمان اظهار کرد: محوطه گردشگری سد فریمان در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار دارد و تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه ادامه دارد.

ناصری تصریح کرد: سد فریمان آب ندارد و این تصور که مصدومان از پل به درون آب سقوط کرده اند درست نیست.

منبع ایرنا

برچسب ها: حادثه ، واژگونی
خبرهای مرتبط
واژگونی مینی‌بوس در «گلبهار» خراسان رضوی ۱۳ نفر را روانه بیمارستان کرد
انحراف اتوبوس در جاده سبزوار- نیشابور؛ ۲۳ نفر مصدوم شدند
۵۰ نفر در هتل آپارتمانی در مشهد در اثر نشت گاز مسموم شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۱۱ نفر در اثر واژگونی یک پل در نزدیکی سد فریمان مصدوم شدند
آخرین اخبار
۱۱ نفر در اثر واژگونی یک پل در نزدیکی سد فریمان مصدوم شدند
اقتدار موشکی ایران مرهون ایثار شهدا و رزمندگان است
نگاهی جهانی به پیام انقلاب اسلامی داریم