فرماندار فریمان گفت: امروز جمعه ۱۱ نفر بر اثر شکستن و واژگونی یک پل در مجموعه گردشگری سد فریمان مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی ناصری گفت: تعدادی از مصدومان در محل مداوا و هفت نفر برای تکمیل درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شدند.

وی گفت: پیش از صبح امروز جشنواره بازی های بومی محلی در این مکان برگزار شد که هنگام نماز ظهر این رویداد پایان یافت و احتمالا پس از ترک محل و عبور جمعیت گردشگران از روی این پل، این سازه شکسته و واژگون می شود.

فرماندار فریمان اظهار کرد: محوطه گردشگری سد فریمان در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار دارد و تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه ادامه دارد.

ناصری تصریح کرد: سد فریمان آب ندارد و این تصور که مصدومان از پل به درون آب سقوط کرده اند درست نیست.

منبع ایرنا