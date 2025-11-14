باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی برنامه «نردبان»، دویست و هفتاد و دومین قسمت از برنامهی تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۲۳ آبان ماه روی آنتن شبکهی مستند سیما میرود.
این قسمت از برنامه به بهانهی پویش «ایران جان»، مروری بر سینمای مستند استان خراسان جنوبی دارد و میزبان دو فیلمساز این خطه شده است.
هادی ثابت و صادق دهقانی، فیلمسازان مستند اهل خراسان جنوبی، دو مهمان این قسمت از نردبان هستند؛ هادی ثابت در گفتوگو با حامد شکیبانیا دربارهی خراسان جنوبی، و فیلمبرداری و کارگردانی در سینمای مستند سخن میگوید و صادق دهقانی نیز دربارهی تجربهی خود از ساخت مجموعه مستند مفاخر خراسان جنوبی صحبت میکند.
ثابت، تجربهی کارگردانی فیلمهایی مثل «دوتوک» و «کاکل» را در کارنامهی خود دارد. مستند دوتوک روایتگر زندگی مرزنشینان تاجمیر است. آنها عروسکهای با ارزش دوتوک را از نیاکانشان به ارث بردهاند و به نوعی معیشتشان به اینها گره خورده است. این اتفاق در حالی است که این عروسکها و سایر نمادهای بومی و محلی، آرام آرام منسوخ شده و فرهنگ بومی مردم این منطقه به دست فراموشی سپرده شده است.
دهقانی هم کارگردانی فیلمهای مستندی مثل «تالان»، «مجموعه امیدبان»، «دشت ممنوعه» و ... را برعهده داشته و مجموعه مستندی از مفاخر استان خراسان جنوبی تولید کرده است.
در بخش دیگری از نردبان این هفته، برشی از فیلم مستند «تا به بیرجند» به کارگردانی سید مانی میرصادقی روی آنتن میرود. این فیلم مستند، نگاهی به طبیعت و ویژگیهای حیات وحش منطقه «بیرجند» در خراسان جنوبی دارد.
در بخش کتاب مستند نیز آثار ترجمه و تالیف حمیدرضا احمدی لاری دربارهی «سینما» مرور میشود. حمیدرضا احمدی لاری فیلمساز، پژوهشگر و مترجم در سال ۱۳۳۱ در شهرستان لار استان فارس زاده شده است. او در سال ۱۳۵۵ فیلم مستند «صید کولی کر» را ساخت که تاثیر برجسته و طولانی مدت این مستند بر آثار دیگر در حوزه ادبیات و فرهنگ جنوب، از جمله رمان «کولی کر» نوشته عباس عبدی، قابل مشاهده است. احمدی لاری ترجمهی کتابهای سینمایی متعددی را برعهده داشته است که از آن جمله میتوان به «کارگردانی مستند»، «مستند خلاق»، «قصهگویی در فیلم مستند»، «مستند: از ایده تا فیلمنامه»، «مستند: از فیلمنامه تا تدوین» و ... اشاره کرد.
برنامهی تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکهی مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.