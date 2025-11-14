جمهوری آذربایجان سفیر روسیه را فراخواند و نسبت به خسارت وارده به سفارت خود در کی‌یف اعتراض شدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که سفیر روسیه در باکو را فراخوانده تا «به شدت» به آسیب دیدن سفارت خود در کی‌یف در حمله شبانه روسیه با پهپاد و موشک اعتراض کند.

در بیانیه آمده است: «در این دیدار، اعتراض شدید نسبت به اصابت یکی از موشک‌های اسکندر به حریم سفارت جمهوری آذربایجان ارائه شد». این بیانیه توضیح داد که این انفجار بخشی از محیط سفارت را تخریب و به ساختمان‌ها، خودرو‌ها و مجتمع دیپلماتیک آسیب وارد کرده است.

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین افزود که «تاکید شد چنین حملاتی علیه ماموریت‌های دیپلماتیک ما غیرقابل قبول است و از طرف روسیه خواسته شد تحقیق مناسبی انجام دهد و توضیحی جامع ارائه کند.»

شایان ذکر است که روابط روسیه و جمهوری آذربایجان چند وقتی است که رو به کاهش و وخامت نهاده است، گام‌های تازه باکو برای تعمیق همکاری با ناتو موجب نگرانی مسکو شده و به گفته تحلیلگران، می‌تواند نشانه‌ای از گسترش حضور امنیتی غرب در منطقه‌ای باشد که روسیه آن را بخشی از حوزه نفوذ خود می‌داند.

منبع: النشره

