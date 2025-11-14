نیروی حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرد دیوار مرزی رژیم صهیونیستی از مرز مشخص شده توسط این سازمان عبور کرده که به معنای نقض تمامیت ارضی لبنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد اعلام کردند که ارتش صهیونیستی تقریباً یک سال پس از آتش‌بس با لبنان، دیوار‌هایی را در جنوب این کشور در نزدیکی خط آبی  ساخته است. به گفته این سازمان، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد بخش‌هایی از دیوار مرزی رژیم صهیونیستی از خط آبی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، عبور کرده است.

به گفته یونیفیل، ناظران این سازمان در ماه اکتبر «یک بررسی جغرافیایی از دیواری T شکل و بتنی که توسط نیرو‌های اسرائیلی در جنوب غربی یارون ساخته شده بود، انجام دادند» که تأیید کرد این دیوار «از خط آبی عبور کرده و بیش از ۴۰۰۰ متر مربع از خاک لبنان را برای مردم آن غیرقابل دسترس کرده است.»

یونفیل می‌گوید که این یافته‌ها را به ارتش صهیونیستی اطلاع داده و درخواست کرده است که دیوار را جابجا کند.

یونیفیل می‌گوید ناظران شاهد توسعه این دیوار بوده‌اند.

یونیفیل می‌گوید «حضور و ساخت‌وساز اسرائیل در خاک لبنان به منزله نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.» در این بیانیه آمده است: «ما بار دیگر از ارتش اسرائیل می‌خواهیم که به خط آبی به طور کامل احترام بگذارد و از تمام مناطق شمال آن عقب‌نشینی کند.» 

خط آبی یک خط مرزی است که توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ تعیین و به رسمیت شناخته شد تا مرز بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی مشخص شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نیروهای یونیفل ، جنوب لبنان ، خط آبی
خبرهای مرتبط
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
آخرین اخبار
حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای روسیه ناکام ماند
اوربان به ممنوعیت واردات گاز روسیه اعتراض کرد
یونیفیل: دیوار مرزی اسرائیل از خط آبی عبور کرده و خاک لبنان را اشغال کرده است
باکو سفیر روسیه را فراخواند
۲۵ کشور زیر سایه جنگ، مخزن سوخت اسرائیل بودند
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
بازگشت پیکر ۱۵ شهید دیگر به غزه در چارچوب توافق تبادل
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
روسیه: طرح اوکراین برای ترور یک مقام ارشد دولت خنثی شد
عفو بین‌الملل: قانون اعدام فلسطینیان در اسرائیل تبعیض سیستماتیک است
آمریکا فروش ۳۳۰ میلیون دلاری قطعات جنگنده به تایوان را تأیید کرد
ارتش رژیم صهیونیستی از مرگ مشکوک یک سرباز ۱۸ ساله خبر داد
تصویب طرح‌ ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۰۰ هزار دلار به زلزله‌زده‌گان کنر کمک کرد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد