نیروی حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرد دیوار مرزی رژیم صهیونیستی از مرز مشخص شده توسط این سازمان عبور کرده که به معنای نقض تمامیت ارضی لبنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد اعلام کردند که ارتش صهیونیستی تقریباً یک سال پس از آتش‌بس با لبنان، دیوار‌هایی را در جنوب این کشور در نزدیکی خط آبی ساخته است. به گفته این سازمان، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد بخش‌هایی از دیوار مرزی رژیم صهیونیستی از خط آبی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، عبور کرده است.

به گفته یونیفیل، ناظران این سازمان در ماه اکتبر «یک بررسی جغرافیایی از دیواری T شکل و بتنی که توسط نیرو‌های اسرائیلی در جنوب غربی یارون ساخته شده بود، انجام دادند» که تأیید کرد این دیوار «از خط آبی عبور کرده و بیش از ۴۰۰۰ متر مربع از خاک لبنان را برای مردم آن غیرقابل دسترس کرده است.»

یونفیل می‌گوید که این یافته‌ها را به ارتش صهیونیستی اطلاع داده و درخواست کرده است که دیوار را جابجا کند.

یونیفیل می‌گوید ناظران شاهد توسعه این دیوار بوده‌اند.

یونیفیل می‌گوید «حضور و ساخت‌وساز اسرائیل در خاک لبنان به منزله نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.» در این بیانیه آمده است: «ما بار دیگر از ارتش اسرائیل می‌خواهیم که به خط آبی به طور کامل احترام بگذارد و از تمام مناطق شمال آن عقب‌نشینی کند.»

خط آبی یک خط مرزی است که توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ تعیین و به رسمیت شناخته شد تا مرز بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی مشخص شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه