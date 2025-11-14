پاسخ سفارت ایران در دانمارک به سرمقاله نشریه دانمارکی

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت کشورمان در بیانیه خود تصریح کرد: «نگرانیهای جعلی سرمقاله در مورد حقوق بشر، پوششی آشکار برای یک دستورکار نواستعماری با هدف بیثبات کردن یک ملت مستقل است. ایران در معرض اقدامات خرابکارانه بسیار از جمله جاسوسی، خرابکاری خارجی، قاچاق مواد مخدر و حملات تروریستی و ... قرار دارد و طبیعی است در مقابله با این تهدیدات از حق قانونی برای دفاع از خود برخوردار است.
در جنگ تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، صهیونیستها نه تنها به نهادهای ما حمله کردند، بلکه از برخی عناصر خائن نیز در داخل مرزهای ما استفاده کردند که اقداماتشان صرفا خرابکاری نبود بلکه اقداماتشان هر شهروندی را در معرض خطر قرار میدهد ضمن آنکه حمله مستقیم به امنیت ملی ماست و تحمل چنین خیانتی، کنارهگیری از اساسیترین مسؤولیت دولت خواهد بود. بالطبع خیانت جاسوسان و خرابکاران مجازاتی سنگین دارد.
همچنین بیشتر مجازاتهای صادر شده توسط قوه قضائیه در ایران برای جرایم مربوط به مواد مخدر است. موقعیت جغرافیایی ما، ایران را به مسیر ترانزیت تجارت مرگبار مواد مخدر تبدیل کرده است، بلایی که به جرایم سازمانیافته دامن میزند و جامعه ما را فاسد میکند ضمن آنکه ترانزیت آن، زنجیرههای توزیع را به داخل و سراسر اروپا گسترش خواهد داد.
بخشی دیگر از مجازاتها مربوط به گروههای تروریستی است. شهروندان ما توسط گروههای تروریستی مانند مجاهدین خلق، ASMLA، تندر و دیگران که از پناهگاههای امن اعطا شده در برخی از کشورهای غربی فعالیت میکنند، کشته و ترور شدهاند. یادآوری میشود که رهبران ASMLA در حال حاضر به دلیل جاسوسی علیه منافع دانمارک و هماهنگی فعالیتهای تروریستی در ایران، در دانمارک در حال گذراندن دوران زندان هستند.
در مواجهه با این جنگ چند جبههای، سیستم قضایی ما طبق قوانین ما عمل کرده است. این احکام، اعمال خودسرانه نیستند، بلکه احکام قانونی و عادلانه برای افرادی هستند که به بالاترین جرایم محکوم شدهاند.
اینکه بگوییم نباید با تمام توان سیستم حقوقی خود از خود دفاع کنیم، نه تنها ریاکارانه، بلکه وحشتناک است. درخواست از دولتهای خارجی برای "فشار" و "سرنگونی" نظام ایران نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد است که برابری حاکمیت همه کشورها را تضمین میکند. ما حق تعیین سرنوشت خود را تسلیم فشارهای خارجی نخواهیم کرد. سیستم حکومتی ما موضوعی است که فقط مردم ما باید در مورد آن تصمیم بگیرند. ملت ما پایدار خواهد ماند. حاکمیت ما غیرقابل مذاکره است.»