باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از یورونیوز، غذاهای فوقفرآوریشده شامل خوراکیهای آماده مانند تنقلات بستهبندیشده، نانهای صنعتی، غلات صبحانه شیرینشده، نودل فوری و پیتزای یخزده، در دهههای اخیر سهم رو به افزایشی از رژیم غذایی ما را به خود اختصاص دادهاند.
همزمان، بروز سرطانهای کولورکتال (مربوط به روده بزرگ و راستروده) که پیشتر بیماری سنین بالا تلقی میشد، در سنین زیر ۵۰ سال افزایش یافته است. این بیماران معمولاً در مراحل دیرتری تشخیص داده میشوند و شانس بقای پایینتری دارند؛ مسئلهای که باعث شده متخصصان با دقت بیشتری بررسی کنند که رژیمهای غذاییِ در حال تغییر ما چه تأثیری بر سلامتمان دارد.
در این مطالعه تازه، متخصصان رژیم غذایی و نتایج آندوسکوپیِ بیش از ۲۹ هزار زن در ایالات متحده را تحلیل کردند. آنها به دادههای سلامتِ بیش از دو دهه دسترسی داشتند و توانستند وضعیت این زنان را در گذر زمان دنبال کنند.
نتایج نشان داد زنانی که بیشترین میزان غذاهای فوقفرآوریشده را مصرف میکردند، ۴۵ درصد بیشتر از زنانی که کمترین میزان این غذاها را میخوردند در معرض خطر ایجاد آدنوم (رشدهای غیرطبیعی یا پولیپهای روده بزرگ و راستروده که میتوانند به سرطان تبدیل شوند) بودند.
بیشتر پولیپها خوشخیماند، اما برخی طی چند سال رشد میکنند و به سرطان تبدیل میشوند. افزایش خطر به نظر میرسد نسبتاً خطی باشد؛ یعنی هرچه غذاهای فوقفرآوریشده بیشتری بخورید، احتمال آنکه به پولیپهای روده بزرگ منجر شود بیشتر است.
متخصصان میگویند از این رو کاهش مصرف غذاهای فوقفرآوریشده که معمولاً سرشار از قند، نمک، چربی اشباع و افزودنیها هستند میتواند به کاهش بار فزایندهِ سرطان کولورکتالِ زودهنگام کمک کند.
این یافتههای کلی حتی زمانی که پژوهشگران سایر عوامل خطرِ سرطان کولورکتال از جمله چاقی و مصرف کم فیبر را هم لحاظ کردند، برقرار بود.
این مطالعه، که در نشریه JAMA Oncology منتشر شده، ثابت نمیکند که غذاهای فوقفرآوریشده باعث سرطان میشوند، اما سرنخهایی درباره اینکه رژیم غذایی چگونه میتواند بر خطرات سلامت اثر بگذارد ارائه میدهد.
منبع: ایسنا