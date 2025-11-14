نخست‌وزیر مجارستان اعلام کرد که دادخواستی رسمی به دادگاه اروپایی ارائه خواهد کرد تا مانع اجرای تصمیم اتحادیه اروپا برای توقف واردات گاز روسیه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجارستان اعلام کرد که قصد دارد در مقابل دادگاه اروپایی به تصمیم کمیسیون اروپا برای توقف واردات گاز روسیه اعتراض کند، زیرا آن را نقض فاحش قوانین اتحادیه اروپا می‌داند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در همین راستا در مصاحبه‌ای گفت: «ما دادخواستی به دادگاه اروپایی ارائه خواهیم کرد و از همه مسیر‌های قانونی موجود برای جلوگیری از اجرای این اقدام که توسط بروکسل تحمیل می‌شود، استفاده خواهیم کرد.»

اوربان توضیح داد که تصویب برنامه اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، که در سطح وزیران امور خارجه انجام شد، به صورت اجماعی نبوده و با اکثریت واجد شرایط تصویب شده است.

بر اساس استدلالی که مطرح شد، این تصمیم تحت بند «تجارت» قرار می‌گیرد و نه تحریم‌ها، که به مجارستان و اسلواکی اجازه نداد از حق وتوی خود استفاده کنند. اوربان این اقدام را «نقض شدید اصل حاکمیت قانون و قوانین اروپایی» توصیف کرد.

همچنین پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، در ۲۱ اکتبر و پس از نشست شورای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، تاکید کرد که بوداپست رسما به دادگاه اروپایی شکایت خواهد کرد و ادامه خواهد داد از همه ابزار‌های سیاسی و قانونی برای مقابله با برنامه‌ای که هدف آن تحمیل ممنوعیت کامل واردات انرژی روسیه از سال ۲۰۲۸ است، استفاده کند.

تصمیم شورای اتحادیه اروپا شامل تحریم تدریجی خرید همه انواع گاز روسیه (چه از طریق خط لوله و چه به صورت مایع) است و جزئیات آن به شرح زیر است.

از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ هر امضای هر قرارداد جدید گاز با روسیه ممنوع است. قرارداد‌های کوتاه‌مدت باید قبل از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ خاتمه یابند، قرارداد‌های بلندمدت تنها تا ۱ ژانویه ۲۰۲۸ قابل اجرا هستند و از ۱ ژانویه ۲۰۲۸ ممنوعیت کامل بر واردات گاز روسیه اعمال می‌شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: گاز روسیه ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
کمبود منابع مالی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین
افزایش تنش پنهان میان کرملین و کاخ سفید جهان را برلبه پرتگاهی جدید قرار داده
جهان به سوی جنگ سرد جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مجار ها آدم های خوبی هستند و در سرود ملی خود هم از خدا میخوان که این همه مصیبت تاریخی رو بالاخره از کشورشون دور کنه. ولی همانطور که میدانیم آمریکا و اسرائیل با خوب و خوبی دشمنی دارن.
۰
۰
پاسخ دادن
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
آخرین اخبار
اجرای طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی/خروج ۵۰۰ هزار نیروی کار غیرمجاز
حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد
ادغام افغانستان در پروژه‌های منطقه‌ای برای امنیت آسیای مرکزی حیاتی است
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
هاآرتص: نتانیاهو مانع اصلی ادامه طرح ترامپ برای غزه است
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد