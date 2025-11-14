باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجارستان اعلام کرد که قصد دارد در مقابل دادگاه اروپایی به تصمیم کمیسیون اروپا برای توقف واردات گاز روسیه اعتراض کند، زیرا آن را نقض فاحش قوانین اتحادیه اروپا میداند.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان در همین راستا در مصاحبهای گفت: «ما دادخواستی به دادگاه اروپایی ارائه خواهیم کرد و از همه مسیرهای قانونی موجود برای جلوگیری از اجرای این اقدام که توسط بروکسل تحمیل میشود، استفاده خواهیم کرد.»
اوربان توضیح داد که تصویب برنامه اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، که در سطح وزیران امور خارجه انجام شد، به صورت اجماعی نبوده و با اکثریت واجد شرایط تصویب شده است.
بر اساس استدلالی که مطرح شد، این تصمیم تحت بند «تجارت» قرار میگیرد و نه تحریمها، که به مجارستان و اسلواکی اجازه نداد از حق وتوی خود استفاده کنند. اوربان این اقدام را «نقض شدید اصل حاکمیت قانون و قوانین اروپایی» توصیف کرد.
همچنین پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، در ۲۱ اکتبر و پس از نشست شورای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، تاکید کرد که بوداپست رسما به دادگاه اروپایی شکایت خواهد کرد و ادامه خواهد داد از همه ابزارهای سیاسی و قانونی برای مقابله با برنامهای که هدف آن تحمیل ممنوعیت کامل واردات انرژی روسیه از سال ۲۰۲۸ است، استفاده کند.
تصمیم شورای اتحادیه اروپا شامل تحریم تدریجی خرید همه انواع گاز روسیه (چه از طریق خط لوله و چه به صورت مایع) است و جزئیات آن به شرح زیر است.
از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ هر امضای هر قرارداد جدید گاز با روسیه ممنوع است. قراردادهای کوتاهمدت باید قبل از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ خاتمه یابند، قراردادهای بلندمدت تنها تا ۱ ژانویه ۲۰۲۸ قابل اجرا هستند و از ۱ ژانویه ۲۰۲۸ ممنوعیت کامل بر واردات گاز روسیه اعمال میشود.
منبع: آر تی