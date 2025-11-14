معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، با تأکید بر نقش مهم فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف انرژی، اعلام کرد که طرح سبا با محوریت آموزش خانواده‌ها، مادران و دانش‌آموزان برای اصلاح عادات مصرفی در سراسر کشور در حال اجرا و توسعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از توانیر، محسن ذبیحی در گفت‌و‌گو با تلویزیون اختصاصی صنعت برق (شبکه انرژی)، با بیان اینکه مصرف بهینه انرژی یک ضرورت حیاتی است، گفت: منابع انرژی و ذخایر زیرزمینی کشور نامحدود نیستند و اگر اصلاح الگوی مصرف را جدی نگیریم، نسل‌های آینده متضرر خواهند شد.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته در مدیریت مصرف، توضیح داد: در بسیاری از کشور‌ها با استفاده از تجهیزات ساده مانند شیرآلات کم‌مصرف یا سامانه‌های ترکیبی آب و هوا، مصرف به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این روش‌ها نشان می‌دهد که بدون افت کیفیت خدمات، می‌توان مصرف را به یک‌چهارم کاهش داد.

وی با تشریح هدف طرح سبا عنوان کرد: این طرح با محوریت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در محیط خانه، محل کار و مدارس طراحی شده است. بخش قابل‌توجهی از رفتار‌های مصرفی ناشی از ناآگاهی است و اگر دانستن به‌موقع اتفاق بیفتد، اصلاح رفتار بسیار سریع‌تر انجام می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر به اجرای مرحله اول این طرح اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵۰ نفر از همکاران ما در شرکت توانیر و دستگاه‌های مرتبط، دوره‌های آموزش تخصصی در حوزه مصرف انرژی را سپری کرده‌اند و قرار است این آموزش‌ها به‌صورت زنجیره‌ای و چهره‌به‌چهره به خانواده‌ها منتقل شود. کار را از همسران کارکنان و بانوان شاغل آغاز کرده‌ایم و این چرخه به‌تدریج گسترده‌تر خواهد شد.

ذبیحی افزود: در حوزه بانوان، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل برگزاری کارگاه‌ها، طراحی بازی آموزشی، تولید کتاب، برپایی کمپین‌های فرهنگی و مراجعه به مدارس در حال انجام است. هدف این است که مادران، به‌عنوان محور اصلی مدیریت مصرف در خانواده، نقش مؤثرتری در انتقال این آموزه‌ها داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده طرح سبا گفت: در حال پیگیری تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش‌وپرورش و نهاد ریاست‌جمهوری هستیم تا آموزش‌های مرتبط با مصرف انرژی در قالب رسمی وارد مدارس شود. کودکان بهترین گروه برای آغاز این آموزش‌ها هستند؛ چراکه رفتار‌هایی که در سنین پایین شکل می‌گیرد، پایدارترین نوع یادگیری است.

ذبیحی با تأکید بر نقش حیاتی فرهنگ‌سازی در صنعت انرژی اظهار کرد: حتی اگر هزاران نیروگاه جدید بسازیم، اگر الگوی مصرف اصلاح نشود باز هم با کمبود مواجه خواهیم شد. امروز مشکل اصلی، تولید نیست؛ مصرف بی‌رویه است. به‌ویژه در فصل سرد که استفاده نادرست از گاز، سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را مختل می‌کند و در نهایت تولید برق کاهش می‌یابد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان گفت: اگر هر فرد در هر جایگاهی معلم، مربی، کارمند یا والدین تنها چند دقیقه برای آموزش مصرف صحیح وقت بگذارد، آینده‌ای مطمئن‌تر برای انرژی کشور رقم خواهد خورد.

برچسب ها: شرکت توانیر ، مصرف برق ، مصرف انرژی
تبادل نظر
