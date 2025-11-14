باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته رئیس روساتم، آژانس انرژی اتمی دولتی روسیه، پهپادهای اوکراینی دیشب تلاش کردند به نیروگاه هستهای «نوووورونژ» واقع در جنوب غربی روسیه حمله کنند.
خبرگزاری ریانووستی روسیه به نقل از الکسی لیخاچف گزارش داد که هشت پهپاد که به سمت این نیروگاه در حرکت بودند، سرنگون شدند.
الکسی لیخاچف به خبرنگاران گفت: «همه آنها خنثی و سرنگون شدند، اما بقایای برخی از پهپادها سقوط کرده و به تابلو برق اصلی آسیب رساند.»
اظهارات لیخاچف پس از دیدار با رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شد. به دنبال این دیدار، خبرگزاری رویترز به نقل از لیخاچف گزارش داد که همکاری بین روسیه و آژانس در حال «افزایش» است.
پیش از این، سرویس امنیتی افاسبی روسیه اعلام کرد که یک طرح اوکراینی برای ترور یک مقام ارشد نامشخص دولت روسیه را خنثی کرده و کی یف را به برنامهریزی برای حملات مشابه در سایر بخشهای این کشور متهم کرد. افاسبی در بیانیهای گفت که اوکراین قصد داشته این مقام را هنگام بازدید از آرامگاه بستگانش در یک گورستان مسکو به قتل برساند.
منبع: الجزیره