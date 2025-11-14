لیموچی برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیکی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) اسامی برندگان جوایز ورزش پارالمپیک ۲۰۲۵ را اعلام کرد؛ جوایزی که به منظور قدردانی از دستاورد‌های برجسته و نقش‌آفرینی تأثیرگذار افراد در توسعه جنبش پارالمپیک اعطا می‌شود. این جایزه هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و شامل بخش‌های مختلفی از جمله ورزشکاران تابستانی و زمستانی، مربیان، اعضای IPC و داوطلبان است.

در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲۰۰ نامزد در ۱۱ بخش مختلف و بر اساس عملکرد‌های ثبت‌شده از ۱ مه ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ مورد ارزیابی قرار گرفتند. امسال، برندگان از ۱۰ کشور از پنج قاره آفریقا، آمریکا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه انتخاب شده‌اند که نشان‌دهنده گستره بالای استعداد و تنوع در جنبش پارالمپیک است.

️اندرو پارسونز، رئیس IPC، با تبریک به منتخبین گفت: به ۱۱ برنده برجسته جوایز ورزش پارا تبریک می‌گویم. موفقیت‌های شما، چه در میدان رقابت و چه در فعالیت‌های اجتماعی، شایسته توجه جهانی است و قدرت ورزش پارالمپیک را در شکستن مرز‌ها و تغییر زندگی‌ها نشان می‌دهد. این جوایز تنها تجلیل از عملکرد ورزشی نیست، بلکه نشانه‌ای از رهبری، حمایتگری و تعهد به فراگیری است. از شما سپاسگزاریم که نشان دادید چه چیز‌هایی ممکن است و چگونه می‌توان با ورزش پارالمپیک جامعه‌ای فراگیرتر ساخت.»

جایزه داوطلب برتر: سیما لیموچی از ایران

سیما لیموچی از ایران، به عنوان برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیک در سال ۲۰۲۵ معرفی شد. او از فعال‌ترین چهره‌های ترویج ورزش پارالمپیک در ایران است و با فعالیت‌های گسترده در حوزه داوطلبی، آموزش و رهبری، نقش مهمی در گسترش آگاهی عمومی ایفا کرده است.

لیموچی با الهام‌بخشی به دانش‌آموزان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فعالیت به‌عنوان کلاسیفایر فنی در پارا تنیس روی میز شناخته می‌شود. او در مقام رئیس داوطلبان روز ملی پارالمپیک ایران توانست مشارکت عمومی را افزایش دهد و در برگزاری نشست‌های آگاهی‌بخش نقش کلیدی داشته باشد.

از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به همکاری در برنامه‌های یونسکو به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، مشارکت در تدوین برنامه‌های راهبردی کمیته ملی پارالمپیک، حمایت از ورزش پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان و طراحی برنامه‌های ورزشی فراگیر برای کودکان دارای معلولیت اشاره کرد.

برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیک از طریق رأی‌گیری عمومی آنلاین که از ۳۰ اکتبر تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، انتخاب شده است.