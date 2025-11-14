سازمان حفاظت محیط زیست هنوز درباره سد ماندگان نظر قطعی خود را اعلام نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پاد، شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب، به اهتمام رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی در خصوص رفع مسائل مربوط به آب در کشور اشاره و اظهار کرد: در حوزه آب کارگروهی با محوریت دانشگاه تهران تشکیل شده است که گزارشات خوبی تولید می‌کنند که در سازمان محیط زیست به ما کمک می‌کنند.

وی با بیان اینکه گزارشات کمیته مذکور هم‌راستا با فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: در دولت‌های متعدد سازمان محیط زیست در اقلیت بوده است چراکه همیشه باید مقابل یک سری از موضوعات قرار بگیرد و مخالفت کند. هر چند دربرخی موارد می‌تواند راهکار دهد، اما در برخی موارد ناگزیر هستیم که نه بگوییم و این امر اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا گزارشاتی که دانشگاهیان ارائه می‌دهند خیلی به ما کمک می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه این سازمان هنوز درباره سد «ماندگان» نظر نهایی خود را ارائه نداده است، افزود: خبری که بیرون آمده درباره بررسی این امر بود. درباره سد «خرسان سه» نیز تا جایی که من در جلسات متوجه شدم، با توجه به تبعات اجتماعی این سد بر تعداد زیادی از روستا، قرار شد دانشگاه تهران موضوع را بررسی کند. نگاه رئیس جمهور نگاه کارشناسی به موضوع است. در آن جلسه چهار تن از استانداران حضور داشتند و دیدند این دغدغه وجود دارد و ممکن است تعرض اجتماعی ایجاد کند لذا این موضوع را به دانشگاه ارجاع دادند.

انصاری با بیان اینکه انتقال بهشت آباد درباره سد ماندگان قرار شد از دستور کار خارج شود بار دیگر تاکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست هنوز هم درباره سد ماندگان نظر قطعی نداده است.