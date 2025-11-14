فرمانده انتظامی استان فارس با اعلام خبر برگزاری آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همراه با سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا به میزبانی این فرماندهی، گفت: فراجا با اقتدا به آیات روح بخش کلام وحی، افتخار پاسداری از خون شهدا را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی پلیس، سردار سرتیپ دوم "عزیزالله ملکی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار این روابط عمومی ضمن تشریح برنامه‌های آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت که در اثنای اختتامیه سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس برگزار می‌شود، اظهار داشت: همانگونه که رهبر و مقتدایمان فرمودند "بزرگترین وظیفه انتظامی حفظ ارزش هاست"، بزرگ‌ترین سرمایه و ارزش در جمهوری اسلامی ایران، خون مقدس شهدای عزیزی است که برای دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) و میهن اسلامی، عاشقانه و عارفانه جان شیرین خود را در کف دست گرفته و با مقاومت و ایستادگی، عزت آفرین و جاودان شدند، فراجا نیز این مهم را وظیفه خود می‌داند که با تمام قدرت و با افتخار از ارزش‌های بدست آمده توسط شهدا پاسداری کند.

این مقام مسئول در ادامه یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و بر ادامه‌دادن راه و مسیر شهدا تاکید کرد و گفت: سردار ملکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی سخن از شهدا و خانواده‌های معظم آنان به میان می‌آید، ذهن ناخودآگاه به سمت ایثار، صبوری و ایمان راسخ می‌رود، هر بار که برای عرض ادب خدمت خانواده معظم شهدا فراجا میرسم، خواسته اول و آخر آنها دفاع از آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، شهدا هویت ملی و دینی ما هستند و کارکنان خدوم انتظامی تا پای جان ادامه دهندگان راه نورانی شهدا هستند.

وی با اشاره به تقارن آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت و اختتامیه سی اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، افزود: جانفشانی شهدای مدافع امنیت و شهدای محور مقاومت در راه قرآن، دین اسلام، و اهتزاز پرچم توحید است، این عزیزان با ایثار خون خود به ما یاد دادند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قرآن و عترت به این عزت و اقتدار رسیده و اکنون چشم امید آزادی‌خواهان جهان است و ما امروز وارث و جیره‌خوار خوان نعمت شهدا هستیم، ناشکری است که از مجاهدت‌های شهدا استفاده کنیم ولی به آرمان‌ها، خواسته‌ها و وصیت‌نامه‌هایشان بی‌اعتنا باشیم.

این مقام انتظامی با تجلیل از روحیه اقشار و شهادت طلبی کارکنان مجاهد انتظامی، تاکید کرد: امروز نیرو‌های مخلص انتظامی با تاسی به سیره نورانی یاران شهید خود، با وجود تحمل سختی‌ها، با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر در میدان خدمت حاضرند و این روحیه، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

سردار ملکی با اشاره به اجرای طرح سفیر قرآنی شهید در آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همراه با اختتامیه سی اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، گفت: در این طرح معنوی همه حافظان، شرکت کنندگان، داوران و دست اندرکاران مسابقات به عنوان سفیر قرآنی یکی از شهدای والامقام انتظامی معرفی می‌گردند و لوح سفیر شهید را دریافت خواهند کرد که در همین راستا سه مسئولیت معنوی و ره آورد برای وی بهمراه خواهد داشت؛ ۱- در اجرای موازین دینی هر مسلمان می‌بایست تلاوت روزانه قرآن کریم را داشته باشد و سفیر قرآنی شهید ثواب این تلاوت‌های روزانه خود را به روح مطهر شهید هدیه خواهد کرد. ۲- شهید را شفاعت کننده قرار داده تا خداوند او را در عمل به آموزه‌های قرآنی و اخلاص در تلاوت یاری فرماید. ۳- سیره نورانی شهید را چراغ راه خود در زندگی قرار داده و از شهید الگو برداری می‌نماید.

فرمانده انتظامی استان فارس در خاتمه با قدردانی از سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و تمامی همکاران خود در برگزاری این مراسم، گفت: مقدمات برگزاری مسابقات و آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت به میزبانی این فرماندهی به صورت کامل انجام شده است و بحمد الله از ۲۵ آبان ماه، شیراز میزبان نوری است که از کلام وحی و خون سرخ شهدا می‌تابد؛ نوری که قلوب را به هم پیوند می‌دهد و مسیر انسان را از غفلت به حقیقت رهنمون می‌سازد.

گفتنی است مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با اختتامیه سی اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

