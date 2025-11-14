دونالد ترامپ از وزارت خزانه‌داری خواست درباره ارتباط مجرم جنسی مشهور با بیل کلینتون و دیگر دموکرات‌ها تحقیق کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به بخش جدیدی از اسناد مرتبط با اپستین که این هفته منتشر شده، از وزارت دادگستری کشورش خواست تا در مورد روابط این مجرم جنسی با چهره‌های برجسته دموکرات از جمله «بیل کلینتون» رئیس جمهور اسبق آمریکا هم تحقیق کند.

ترامپ گفت که از وزارت دادگستری خواسته است تا در مورد «لری سامرز» وزیر خزانه‌داری سابق و «رید هافمن» بنیانگذار لینکدین که از اهداکنندگان برجسته دموکرات نیز هست، تحقیق کند.

او در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «اپستین یک دموکرات بود و او مشکل دموکرات‌ها است، نه مشکل جمهوری‌خواهان! همه آنها در مورد او می‌دانند، وقت خود را با ترامپ تلف نکنید. من باید یک کشور را اداره کنم». 

این هفته اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اسناد جدیدی منتشر کردند که نشان می‌دهد ترامپ از رفتار‌های خلاف قانون «جفری اپستین» مجرم جنسی اطلاع داشته است. این اسناد شامل تعدادی ایمیل تکان‌دهنده بوده که در یکی از آنها، اپستین نوشته است: «البته [ترامپ]درباره دختر‌ها می‌داند». اشاره او به دختران نوجوان زیر سن قانونی است که برای قاچاق جمع‌آوری شده بودند.

ترامپ پیش از این، همواره تکذیب کرده بود که از فعالیت‌های اپستین از جمله قاچاق دختران نوجوان آگاه است. 

جفری اپستین یک سرمایه‌دار آمریکایی بود که به قاچاق جنسی دختران کم‌سن و اداره شبکه سوءاستفاده از آنها برای افراد ثروتمند و قدرتمند متهم شد. جسد او در سال ۲۰۱۹ و در زندان پیدا شد. مقامات آمریکایی در آن زمان اعلام کردند که او در زندان خودکشی کرده است.

اپستین با بسیاری از چهره‌های مشهور سیاسی و افراد پرنفوذ در ارتباط بود که در این میان می‌توان به بیل کلینتون و اندرو مونتاباتن وینزور (شاهزاده پیشین انگلیسی که عنوان شاهزادگی از او صلب شد) اشاره کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جفری اپستین ، بیل کلینتون
