رئیس صداوسیما در نشستی با مهمانان خارجی بیست و دومین اجلاس پیرغلامان حسینی با تأکید بر جهانی بودن پیام نهضت عاشورا گفت: مکتب سیدالشهدا (ع) پیام جهانی ایستادگی در برابر ظلم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی صداوسیما، پیمان جبلی در نشستی با مهمانان بخش بین‌المللی اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی، ضمن قدردانی از حضور آنان اظهار کرد: اگر ملت ایران در برابر استکبار ایستاده و شکست‌ناپذیر مانده، به برکت مکتب سیدالشهداست. عزاداری امام حسین (ع) صرفاً مناسک نیست، بلکه حرکتی آگاهانه برای بیداری انسان‌ها و مقاومت در برابر ظلم است.

وی در این نشست که با حضور نمایندگان کشور‌های لبنان، ترکیه، پاکستان، هند، گرجستان و افغانستان برگزار شد، عنوان کرد: شما با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها، مکتب سیدالشهدا (ع) را نسل به نسل زنده نگه داشته‌اید. در حالی‌که زنده نگه داشتن یاد و نام حضرت سیدالشهدا (ع) در بسیاری از کشور‌ها در طول تاریخ با شکنجه، زندان و فشار همراه بوده است.

جبلی یادآور شد: ایثار‌ها و مجاهدت مسلمانان در نقاط مختلف جهان موجب شد که نام و یاد حضرت سیدالشهدا (ع) امروز زنده و جاودان بماند و شما این چراغ را روشن نگه داشته‌اید.

رئیس صداوسیما در ادامه اظهار کرد: آنچه در قالب شعر، مرثیه و ذکر مصیبت بیان می‌شود، تنها یک آیین ادبی و یا یادآوری خاطره شهدای کربلا نیست؛ عزاداری امام حسین (ع) هیچ‌گاه رو به عقب نرفته و همواره نگاهش رو به آینده و ایستادگی در برابر ظلم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مخاطب این مکتب نه فقط شیعیان ومسلمانان، که همه انسان‌ها و انسانیت هستند. این مکتب دارای پیام جهانی است و همه مردم جهان را خطاب قرار می‌دهد؛ بنابراین جهانی شدن این اجلاس امری طبیعی و ضروری است.

جبلی در بخش دیگری از سخنانش یکی از عوامل مهم قیام جهانی علیه رژیم صهیونیستی را گسترش شبکه‌های اجتماعی دانست و گفت: شبکه‌های اجتماعی بخشی از جهانی شدن هستند؛ به همین علت وقتی دنیا با صحنه مظلومیت مردم غزه روبه‌رو می‌شود و به خروش می‌آید و کسانی را در دانشگاه‌های آمریکا و پایتخت‌های اروپا متوجه این جنایت و آن مظلومیت می‌کند، یعنی پیام مظلومیت پیام جهانی شده است.

رئیس صداوسیما در پایان تصریح کرد: خون سیدالشهدا (ع) همچنان در جوشش است. مکتب سیدالشهدا (ع) این ظرفیت را دارد که همه جهان را علیه ظلم متحد کند و دستگاه مدح و مرثیه‌خوانی حسینی، امروز در صف مقدم جبهه فرهنگی مقاومت است.

وی در پایان با اشاره به شعار این دوره اجلاس پیرغلامان حسینی، «ز کوی رضا در سپاه حسینیم» افزود: شعار امسال، نماد پیوند رأفت امام رضا (ع) و حماسه کربلاست؛ پیوندی که می‌تواند ملت‌ها را در برابر ظلم گرد هم آورد.

رسالت ما حفظ پیوند امت اسلام است

در این نشست همچنین حاج‌حسین نیشابوری از اعضای ستاد بین‌المللی اجلاس هدف از راه‌اندازی «خانه بین‌المللی پیرغلامان» را گسترش و تقویت محبت اهل بیت (ع) در سراسر جهان دانست و گفت: در جریان جنگ ۱۲روزه، بسیاری از ملت‌های مسلمان با ایران ابراز همدلی کردند؛ این نتیجه سال‌ها تلاش برای ایجاد امت واحده زیر پرچم پیامبر اسلام (ص) است.

در ادامه، نمایندگان کشور‌های مختلف از تجربه‌های خود در مسیر نشر معارف حسینی سخن گفتند. پیرغلام لبنانی عنوان کرد که از مکتب اباعبدالله (ع) درس استقامت و قدرت آموختیم. همه کشور‌های اسلامی‌باید با وحدت و صدایی واحد در مسیر ظهور امام زمان (عج) گام بردارند.

نماینده ترکیه نیز اظهار کرد: در حساس‌ترین روز‌های تاریخ تشیع قرار داریم. امروز مفاهیم شیعی در جهان گسترش یافته و این موجب نگرانی دشمنان شده است. باید مراقب باشیم با احساسات رفتار نکنیم؛ زیرا دشمن با همه توان به مرکز مقاومت حمله می‌کند. رسالت ما حفظ پیوند امت است و باید از ابزار‌های نوین ازجمله فضای مجازی برای تقویت این جبهه استفاده کنیم.

عزیز نبی‌اف، امام‌جمعه گرجستان هم با اشاره به دوران سخت کمونیستی در شوروی سابق گفت: در آن سال‌ها همه‌چیز تعطیل بود، جز نام حسین (ع). پس از فروپاشی شوروی، با وجود اکثریت مسیحی ارتدوکس، احترام به مسلمانان در گرجستان وجود دارد و اکنون با تأسیس حوزه‌ها و مؤسسات دینی، اسلام در گرجستان احیا شده است.

نماینده کشور هند نیز تأکید کرد: ما باید از جریان کربلا درس بگیریم و ندای لبیک یاحسین (ع) را به لبیک یا مهدی (عج) پیوند بزنیم. ایران همواره در برابر ظلم ایستاده و با افتخار پرچمدار شیعیان جهان است.

تجلیل از برگزیدگان تولیدات رسانه‌ای پیرغلامان حسینی

در پایان این مراسم، از برگزیدگان تولیدات رسانه‌ای پیرغلامان در بخش‌های مختلف رسانه ملی تقدیر شد.