باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریاست‌جمهوری سوریه به اخبار منتشر شده درباره همکاری ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تروریست‌های تحریرالشام با ائتلاف بین‌المللی به ریاست آمریکا واکنش نشان داد و اعلام کرد که این اخبار صحت ندارند.

به گزارش خبرگزاری سوریه «سانا»، اداره اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری سوریه تاکید کرد که اطلاعات منتشر شده در برخی گزارش‌های خبری درباره همکاری الجولانی با واشنگتن علیه گروه‌های «داعش» و «القاعده» از سال ۲۰۱۶ صحت ندارد.

ریاست‌جمهوری سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «لازم است توضیح دهیم که این اخبار صرفا ادعا هستند و الجولانی هیچگونه هماهنگی یا همکاری با هیچ نهاد خارجی در این زمینه نداشته و دستوری در این خصوص صادر نکرده است.»

در ادامه آمده است: «تمام تصمیمات و اقداماتی که آن زمان اتخاذ شد، به صورت داخلی و مستقل بوده و هیچگونه هماهنگی یا درخواست از طرف خارجی صورت نگرفته است.»

چند روز پیش، حمزه المصطفی، وزیر اطلاع‌رسانی سوریه، گفته بود که کشورش بیانیه‌ای برای همکاری سیاسی با ائتلاف بین‌المللی علیه داعش امضا کرده است و تصریح کرد که این توافق سیاسی است و تاکنون شامل هیچ مؤلفه نظامی نمی‌شود.

ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا با ادعای مبارزه با تروریست‌ها خاک سوریه و عراق را اشغال کرده و بجای مقابله با گروه‌های تروریستی به آنها علیه نیروهای مقاومت کمک کرده و بر برخی از میادین نفتی این دو کشور مسلط شدند.

منبع: اسپوتنیک