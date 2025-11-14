رئیس سازمان حج وزیارت با تاکید بر اینکه مطالبه گری حق زائران می‌باشد گفت: خدمت رسانی مطلوب و شایسته از سوی دست اندرکاران حج وزیارت موجب استمرار اعتماد زائران می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد عملیات عمره در مدینه اظهار کرد: باید قدردان توفیق خدمت به زائران مدینه منوره و مسجدالحرام باشیم و این را یک نعمت الهی بدانیم.

وی افزود: حق زائران این است که از ما در خصوص خدمات مطالبه نمایند.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: اجرای دقیق تکالیف اجرایی باعث بهره‌مندی بیشتر زائران از فضای معنوی مدینه و مکه خواهد شد.

رشیدیان با اشاره به نزدیک شدن به ایام ماه‌های رجب، شعبان و رمضان گفت: با توجه به افزایش اعزام‌ها باید آمادگی لازم در ستاد‌های مدینه و مکه به جهت ارایه خدمات شایسته، فراهم آید.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی مناسب موجب استمرار اعتماد زائران خواهد شد گفت: تمامی عوامل و دست اندرکاران باید در خدمت رسانی و برنامه‌ریزی‌ها به روز باشند و تمامی تلاش خود را برای ارایه خدمات فاخر و مناسب با زایران انجام دهند.

رشیدیان همچنین بر پیگیری انجام زیارت روضه زائران عمره تاکید کرد و گفت: لازم است برخی از فرآیند‌های اجرایی عمره برای خدمت رسانی شایسته‌تر به زائران اصلاح شود.

مدیران ثابت هتل‌ها و عوامل ستادی گزارش مختصری از اقدامات انجام شده را به رئیس سازمان حج وزیارت ارائه کردند.

در مدینه منوره یازده هتل وظیفه خدمت رسانی به زائران را برعهده دارد.

برچسب ها: سازمان حج وزیارت ، زائران ایرانی
