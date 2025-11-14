باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد عملیات عمره در مدینه اظهار کرد: باید قدردان توفیق خدمت به زائران مدینه منوره و مسجدالحرام باشیم و این را یک نعمت الهی بدانیم.

وی افزود: حق زائران این است که از ما در خصوص خدمات مطالبه نمایند.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: اجرای دقیق تکالیف اجرایی باعث بهره‌مندی بیشتر زائران از فضای معنوی مدینه و مکه خواهد شد.

رشیدیان با اشاره به نزدیک شدن به ایام ماه‌های رجب، شعبان و رمضان گفت: با توجه به افزایش اعزام‌ها باید آمادگی لازم در ستاد‌های مدینه و مکه به جهت ارایه خدمات شایسته، فراهم آید.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی مناسب موجب استمرار اعتماد زائران خواهد شد گفت: تمامی عوامل و دست اندرکاران باید در خدمت رسانی و برنامه‌ریزی‌ها به روز باشند و تمامی تلاش خود را برای ارایه خدمات فاخر و مناسب با زایران انجام دهند.

رشیدیان همچنین بر پیگیری انجام زیارت روضه زائران عمره تاکید کرد و گفت: لازم است برخی از فرآیند‌های اجرایی عمره برای خدمت رسانی شایسته‌تر به زائران اصلاح شود.

مدیران ثابت هتل‌ها و عوامل ستادی گزارش مختصری از اقدامات انجام شده را به رئیس سازمان حج وزیارت ارائه کردند.

در مدینه منوره یازده هتل وظیفه خدمت رسانی به زائران را برعهده دارد.