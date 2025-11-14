باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مشکلی که تنها با بارش باران حل نمی‌شود + فیلم

مشکل کم آبی تنها با بارش باران و برف رفع نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران در برنامه تلویزیونی گفت: مشکل بی آبی با آمدن باران حل نمی‌شود، باید کمتر مصرف کنیم. مردم و مسئولین باید روش های زندگی در تهران را بازبینی کنند.

