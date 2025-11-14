\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0636\u0627 \u062d\u0627\u062c\u06cc \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0622\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0628\u06cc \u0622\u0628\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u0645\u062f\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0644 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0628\u0627\u06cc\u062f \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0646\u06cc\u0645. \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n