فرمانده پلیس فرودگاه‌های خراسان رضوی از دستگیری مسافری با چهار هزار و ۳۵۰ گرم بار غیر مجاز زعفران که قصد خروج از مرزهای هوایی را داشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ علیرضا تیرماهی اظهار کرد: مسافری با ۴۳۵۰ گرم بار غیر مجاز زعفران که قصد خروج از مرزهای هوایی را داشت، با هوشیاری و تیز بینی پلیس به دام افتاد.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: مأموران انتظامی در گیت پلیس هنگام کنترل بار مسافران، به چمدان فردی مظنون شدند و پس از بازرسی تخصصی مقدار ۴۳۵۰ گرم زعفران که در داخل چمدان جاسازی، بدون مدارک لازم قانونی کشف کردند.

وی گفت: بنابر اظهار نظر اولیه کارشناس ارزش ریالی این کالای قاچاق ۹۵۷ میلیون تومان برآورد و پرونده قضائی در این خصوص تکمیل و ارسال شده است.

منبع فارس

 

برچسب ها: قاچاق کالا ، دستگیری
