باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی صداوسیما، پیمان جبلی در آیین اختتامیه این اجلاس با بیان اینکه حامل عرض ارادت و ادب همکارانم در رسانه ملی به شما دلسوختگان اباعبدالله (ع) و محضر امام هشتم (ع) هستم، گفت: دشمن به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تعرض کرد، اما ذرهای لرزش، ترس یا اضطراب در میان همکاران ما مشاهده نشد. من حامل سلام این همکارانم هستم؛ شمایی که ارادت قلبیتان به مکتب کربلاست و این ارادت قلبی سبب شد ملت ما حسینی بمانند.
وی افزود: این مجلسی که هرسال پرشکوهتر از سال قبل برگزار میشود، یادآور ارادت به کربلاست و شما پیرغلامان سینه به سینه این پیام را حفظ کرده، مردم را با آن آشنا کردهاید.
رئیس صداوسیما پیرغلامان حسینی را حافظه تاریخی ملت دانست و گفت: شما حافظان تاریخی ارادت مردم به سیدالشهدا (ع) و راویان ادب عزاداری هستید.
جبلی با اشاره به رویکرد رسانه ملی عنوان کرد: در دوران تحول رسانه ملی بر دو عنصر هویت و عدالت متمرکز بوده و آن را در صدر توجهات قرار دادهایم؛ هویت تمام داشته ماست، ثروت ما اشکها و ارادت شما به سیدالشهدا (ع) است. این رویکرد در رسانه ملی به رویکرد تحولی گره خورده و نگاه امتی به جمهوری اسلامی در آن مشهود است. از این رو پیرغلامان کشورهای خارجی سهم مهمی در این باره دارند.
رئیس صداوسیما تصریح کرد: پیام سیدالشهداء (ع) پیام جهانی است و امام حسین (ع) مختص ما و یک عده از مسلمانان آن هم فقط شیعیان نیست، بلکه ما درباره یک مکتب جهانی و انسانی صحبت میکنیم.
جبلی با اشاره به رابطه اجلاس پیرغلامان و صداوسیما گفت: رسانه ملی فقط پوششدهنده این اجلاس نیست، فرهنگ ستایشگری برای ما آموزنده است؛ زیرا اگر هنر، شعر و ادب بدون اخلاص باشد، اثر ندارد. ذاکر اهلبیت علیهمالسلام اگر درد اصحاب سیدالشهدا (ع) را درک نکند، نمیتواند تأثیر بگذارد و ما نیز باید از این فرهنگ در رسانه بهره گرفته و از آن بیاموزیم. تا باور و اطمینان و اخلاص در تولیدات رسانه نباشد انتطار اثربخشی از آن نباید داشت.
او در ادامه توضیح داد: درس بعدی همراهی هنر و جلوههای هنری در ستایشگری و مداحی و دریافت روح تواضع و خود کوچکبینی در مقابل اهلبیت علیهمالسلام است که امیدوارم آموزنده این مکتب در رسانه ملی باشیم.
جبلی تأکید کرد: تندیس اجلاس پیرغلامان صرفاً یک نماد تجلیل نیست بلکه درون خود حامل درس و پیام است. پیام اخلاص، باور، اعتقاد، تأثیرگذاری و غمخواری. این تندیس نماد سوگواری همراه با معرفت است و به مداحان و ستایشگران نشان میدهد که شور کافی نیست، بلکه باید زیر سایه شعر و مداحی درس آزادگی را در این مکتب بیاموزیم.
رئیس صداوسیما مقاومت و ایستادگی مردم در جنگ ۱۲روزه را ماحصل روحیه حسینی مردم ایران دانست و گفت: در جنگ دوم آنچه در علمداری کربلا شنیدیم و خواندیم را به عینه مشاهده کرده و در این واقعه لمس کردیم.