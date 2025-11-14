مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه تصادف یک دستگاه مینی‌بوس با یک خودروی سواری در جاده مشهد _ سرخس ۲ کشته و ۱۶ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد علیشاهی گفت: این حادثه ساعت ۱۷ عصر امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: تمامی مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتقل شدند.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل؛ ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.

منبع ایرنا

برچسب ها: حادثه ، تصادف
خبرهای مرتبط
دادستان گناباد و خانواده‌اش در تصادف رانندگی جان باختند
تصادف زنجیره‌ای در جاده قوچان به مشهد ۱۱ مصدوم در پی داشت
تصادف مرگبار در بزرگراه شهید شوشتری مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۱۱ نفر در اثر واژگونی یک پل در نزدیکی سد فریمان مصدوم شدند
کشف ۴ کیلوگرم زعفران قاچاق از چمدان مسافری در فرودگاه مشهد
۲ کشته و ۱۶ مصدوم در تصادف مینی‌بوس و سواری در جاده مشهد - سرخس
آخرین اخبار
۲ کشته و ۱۶ مصدوم در تصادف مینی‌بوس و سواری در جاده مشهد - سرخس
کشف ۴ کیلوگرم زعفران قاچاق از چمدان مسافری در فرودگاه مشهد
۱۱ نفر در اثر واژگونی یک پل در نزدیکی سد فریمان مصدوم شدند
اقتدار موشکی ایران مرهون ایثار شهدا و رزمندگان است
نگاهی جهانی به پیام انقلاب اسلامی داریم