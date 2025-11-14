اسنادی که این هفته توسط اعضای دموکرات کنگره فاش شد، ابعاد جدیدی درباره رابطه ترامپ و مجرم جنسی مشهور فاش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - افشای عمومی بیش از ۲۰ هزار صفحه از اسناد مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی رسوایی‌های رابطه او با ثروتمندان و قدرتمندان را دوباره شعله‌ور کرده است.سیاستمداران دموکرات این هفته سه ایمیل از جفری اپستین منتشر کردند و گفتند این ایمیل‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ احتمالاً اطلاعات بیشتری درباره جنایات اپستین دارد که تاکنون آشکار نکرده است. در اینجا چهار نکته مهم از این افشاگری‌ها ذکر شده است:

 اپستین گفت که ترامپ «درباره دختران» خبر داشت

اعضای دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان گفتند ایمیل‌هایی که منتشر کردند «سوالات جدی در مورد دونالد ترامپ و آگاهی او از جنایات وحشتناک اپستین ایجاد می‌کند». در یکی از ایمیل‌ها، مورخ ژانویه ۲۰۱۹ اپستین در مورد ترامپ نوشت: «البته، او از دختران خبر داشت، زیرا از گیسلاین خواسته بود که این کار را متوقف کند.»

ترامپ پیش از این مدعی شده بود که از اقدامات اپستین آگاه نبوده و این مجرم جنسی کارمندان زن جوانی را که از باشگاه تفریحی مارالاگو استخدام کرده بود، «دزدیده است».

شایان ذکر است که گیسلاین مکسول، دوست و دستیار سابق اپستین است که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

 اپستین، ترامپ را «سگی که پارس نکرده» می‌دانست

در ایمیل دیگری که در سال ۲۰۱۱ ارسال شده، اپستین به مکسول گفت که ترامپ ساعت‌ها با یکی از قربانیانش وقت گذرانده، اما در مورد آن صحبت نکرده است. اپستین گفت: «می‌خواهم متوجه باشید که آن سگی که پارس نکرده، ترامپ است.»  کاخ سفید بعداً ادعا کرد که قربانی مذکور ویرجینیا جوفری بوده است که در ماه آوریل در سن ۴۱ سالگی خودکشی کرد. 

اصطلاح «سگی که پارس نکرده» عبارتی است که گاهی اوقات برای اشاره به این استفاده می‌شود که فقدان چیزی از وجود آن مهم‌تر است، اگرچه در این مورد معنای آن کاملاً مشخص نیست.

اپستین از ترامپ متنفر بود

اپستین که در سال ۲۰۱۹ در سن ۶۶ سالگی در زندان مُرد، در سال‌های قبل از مرگش نظر تندی نسبت به ترامپ داشت. او در ایمیلی در سال ۲۰۱۷ نوشت: «من با افراد بسیار بدی ملاقات کرده‌ام. هیچ‌کدام به بدی ترامپ نبودند. حتی یک سلول سالم در بدنش وجود نداشت.»

اپستین در پیام‌های دیگر، ترامپ را «دیوانه‌ای» توصیف کرد که علائم «زوال عقل اولیه» را نشان می‌دهد. 

شاهزاده اندرو انگلیس بیش از آنچه قبلاً تصور می‌شد با اپستین رابطه داشت

این ایمیل‌ها، روایت «اندرو مونتباتن-ویندزور» برادر پادشاه انگلیس درباره ارتباط با اپستین را زیر سوال می‌برد. اندرو مونتباتن که به تازگی عنوان شاهزادگی از او سلب شده، ادعا کرده بود که روابط خود با اپستین را در سال ۲۰۱۱ به پایان رسانده است. اما ایمیل‌های منتشر شده نشان می‌دهد که او بعد از این زمان نیز همچنان با اپستین در ارتباط بوده است.

در بخشی از این ایمیل‌ها به «ویرجینیا جوفری» اشاره می‌شود. جوفری از جفری اپستین و اندرو به دلیل سوءاستفاده جنسی شکایت کرده بود. عکس جنجالی جوفری با پرنس اندرو یکی از مهم‌ترین مدارکی است که در پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده‌های جنسی اپستین مطرح شده است. اندرو سال‌ها صحت این عکس را زیر سوال می‌برد و آن را جعلی می‌دانست. اکنون در اسناد تازه منتشر شده، صحت این عکس توسط اپستین تایید شده است. او در ایمیلی نوشته بود: ««بله، او در هواپیمای من بود و بله، او با اندرو عکس گرفته است، همانطور که بسیاری از کارمندان من این کار را کرده‌اند.»

منبع: گاردین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، شاهزاده اندرو ، جفری اپستین
