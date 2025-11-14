باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا میانک و محدوده های هزارچم و ولی آباد و حدفاصل سرودار تا بیلقان هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل وانا تا شاهاندشت و محدوده های گزنک ، رینه و آب اسک ، آزادراه رشت – قزوین محدوده های رودبار و شیرین سو و آزادراه پردیس – تهران حدفاصل تونل شماره 4 تا تونل شماره ۲ را شاهد هستیم.

ضیائیان توضیح داد: ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه مسیر(شمال به جنوب) محدوده دماوند و تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن مسیر(رفت و برگشت) ، آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) ، محورهای هراز و فیروزکوه مسیر(جنوب به شمال) ، آزادراه قزوین – رشت و آزادراه تهران - پردیس را شاهد هستیم.

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده های ناصرآباد و گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک را شاهد هستیم. محرابی