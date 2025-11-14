باشگاه خبرنگاران جوان _ پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در آیین اختتامیه این اجلاس با بیان اینکه حامل عرض ارادت و ادب همکارانم در رسانه ملی به شما دلسوختگان اباعبدالله(ع) و محضر امام هشتم(ع) هستم، گفت: دشمن به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تعرض کرد، اما ذره‌ای لرزش، ترس یا اضطراب در میان همکاران ما مشاهده نشد. من حامل سلام این همکارانم هستم؛ شمایی که ارادت قلبی‌تان به مکتب کربلاست و این ارادت قلبی سبب شد ملت ما حسینی بمانند.

وی افزود: این مجلسی که هرسال پرشکوه‌تر از سال قبل برگزار می‌شود، یادآور ارادت به کربلاست و شما پیرغلامان سینه به سینه این پیام را حفظ کرده، مردم را با آن آشنا کرده‌اید.

رئیس رسانه ملی پیرغلامان حسینی را حافظه تاریخی ملت دانست و گفت: شما حافظان تاریخی ارادت مردم به سیدالشهدا(ع) و راویان ادب عزاداری هستید.

جبلی با اشاره به رویکرد رسانه ملی عنوان کرد: در دوران تحول رسانه ملی بر دو عنصر هویت و عدالت متمرکز بوده و آن را در صدر توجهات قرار داده‌ایم؛ هویت تمام داشته‌ ماست، ثروت ما اشک‌‌ها و ارادت شما به سیدالشهدا(ع) است. این رویکرد در رسانه ملی به رویکرد تحولی گره خورده و نگاه امتی به جمهوری اسلامی در آن مشهود است. از این رو پیرغلامان کشورهای خارجی سهم مهمی در این باره دارند.

رئیس رسانه ملی تصریح کرد: پیام سیدالشهداء(ع) پیام جهانی است و امام حسین (ع) مختص ما و یک عده از مسلمانان آن هم فقط شیعیان نیست، بلکه ما درباره یک مکتب جهانی و انسانی صحبت می‌کنیم.

جبلی با اشاره به رابطه اجلاس پیرغلامان و رسانه ملی گفت: رسانه ملی فقط پوشش‌دهنده این اجلاس نیست، فرهنگ ستایشگری برای ما آموزنده است؛ زیرا اگر هنر، شعر و ادب بدون اخلاص باشد، اثر ندارد. ذاکر اهل‌بیت علیهم‌السلام اگر درد اصحاب سیدالشهدا(ع) را درک نکند، نمی‌تواند تأثیر بگذارد و ما نیز باید از این فرهنگ در رسانه بهره گرفته و از آن بیاموزیم. تا باور و اطمینان و اخلاص در تولیدات رسانه نباشد انتطار اثربخشی از آن نباید داشت.

رئیس رسانه ملی در ادامه توضیح داد: درس بعدی همراهی هنر و جلوه‌های هنری در ستایشگری و مداحی و دریافت روح تواضع و خود کوچک‌بینی در مقابل اهل‌بیت علیهم‌السلام است که امیدوارم آموزنده این مکتب در رسانه ملی باشیم.

جبلی تأکید کرد: تندیس اجلاس پیرغلامان صرفاً یک نماد تجلیل نیست؛ بلکه درون خود حامل درس و پیام است. پیام اخلاص، باور، اعتقاد، تأثیرگذاری و غم‌خواری. این تندیس نماد سوگواری همراه با معرفت است و به مداحان و ستایشگران نشان می‌دهد که شور کافی نیست، بلکه باید زیر سایه شعر و مداحی درس آزادگی را در این مکتب بیاموزیم.

رئیس رسانه ملی مقاومت و ایستادگی مردم در جنگ 12روزه را ماحصل روحیه حسینی مردم ایران دانست و گفت: در جنگ دوم آنچه در علمداری کربلا شنیدیم و خواندیم را به عینه مشاهده کرده و در این واقعه لمس کردیم.

وی اظهار کرد: اگر ملت ایران در برابر استکبار ایستاده و شکست‌ناپذیر مانده، به برکت مکتب سیدالشهداست. عزاداری امام حسین(ع) صرفاً مناسک نیست، بلکه حرکتی آگاهانه برای بیداری انسان‌ها و مقاومت در برابر ظلم است.

وی در این نشست که با حضور نمایندگان کشورهای لبنان، ترکیه، پاکستان، هند، گرجستان و افغانستان برگزار شد، عنوان کرد: شما با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها، مکتب سیدالشهدا(ع) را نسل به نسل زنده نگه داشته‌اید. در حالی‌که زنده نگه داشتن یاد و نام حضرت سیدالشهدا(ع) در بسیاری از کشورها در طول تاریخ با شکنجه، زندان و فشار همراه بوده است.

جبلی یادآور شد: ایثارها و مجاهدت مسلمانان در نقاط مختلف جهان موجب شد که نام و یاد حضرت سیدالشهدا (ع) امروز زنده و جاودان بماند و شما این چراغ را روشن نگه داشته‌اید.