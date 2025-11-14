گواردیولا خواستار همبستگی مردم اسپانیا با فلسطین شد

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه خبری عربی ۲۱ جمعه شب به نقل از رسانههای اسپانیا افزود: پپ گواردیولا سرمربی منچسترسیتی در آستانه برگزاری دیدار دوستانه خیریه میان تیم کاتالونیا و تیم ملی فلسطین در ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان ۱۴۰۴) در ورزشگاه المپیک بارسلونا، پیامی منتشر کرد و از طرفداران خود خواست که در این مسابقه حضور گسترده داشته باشند.
وی در این پیام ویدئویی گفت: «بارسلونا، شهر صلح، میزبان دیداری میان تیم ملی کاتالونیا و تیم ملی فلسطین خواهد بود. این مسابقه فراتر از فوتبال و صدای همبستگی و ادای احترام به بیش از ۴۰۰ ورزشکار فلسطینی که در غزه جان باختهاند، است. بیایید ورزشگاه را پر کنیم.»
این سرمربی پرافتخار اسپانیایی پیش از این نیز، چندین مرتبه از مردم غزه و فلسطین حمایت کرده و نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی موضع گرفته بود.
به نوشته عربی ۲۱، بر اساس اعلام برگزارکنندگان، همه عواید حاصل از بلیت فروشی این مسابقه صرف کمکهای انساندوستانه و پروژههای اجتماعی در فلسطین خواهد شد.
این دیدار بخشی از ابتکار گستردهای است که هدف آن جلب توجه افکار عمومی به رنج مردم فلسطین و حمایت از برنامههای بازسازی در غزه عنوان شده است.
برگزاری این مسابقه دوستانه در بحبوحه موجی از همبستگی قوی سیاسی و مردمی در اسپانیا با فلسطینیان در سایه نسلکشی رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم غزه انجام میشود.
کاتالونیا یک منطقه خودمختار اسپانیایی است که در انتهای شمال شرقی شبهجزیره ایبری واقع شده است.
کاتالونیا در فیفا و یوفا عضو نیست و به دلیل اینکه تیم ملی نیست مجاز به شرکت در تورنمنتهای جام جهانی فوتبال و جام ملتهای اروپا نمیباشد. این تیم از سال ۱۹۰۴ تاکنون نزدیک به ۲۰۰ بازی انجام دادهاست و از سال ۱۹۹۷ بازیهای بینالمللی را به صورت منظم آغاز نمود.
تیم ملی فلسطین خود را برای یک مسابقه حیاتی مقابل لیبی در پلیآف جام ملتهای عرب در ۲۵ نوامبر (۴ آذر ۱۴۰۴) که قرار است در دوحه برگزار شود، آماده میکند و دیدار دوستانه با کاتالونیا برای تیم ملی فلسطین، رویدادی مهم است.
این مسابقه در چارچوب تور اروپایی تیم فلسطین برگزار میشود. تور اروپایی تیم فوتبال فلسطین شامل دیدار دیگری برابر تیم ملی ایالت «باسک» در ورزشگاه «سان مامس» شهر بیلبائو است.
هدف از این دیدارها جمعآوری کمکهای مالی برای بازسازی غزه و رساندن صدای ورزشکاران فلسطینی به جهان است؛ جایی که فوتبال به بستری برای همبستگی و پیام صلح تبدیل میشود.
هدف از برگزاری این دیدارهای دوستانه، جمعآوری کمکهای مالی برای بازسازی غزه و رساندن صدای ورزشکاران فلسطینی به جهان از طریق فوتبال که به بستری برای همبستگی و پیام صلح تبدیل میشود، است.
منبع: ایرنا