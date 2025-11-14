باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وخامت اوضاع انسانی در غزه + فیلم

با از بین رفتن سرپناه در پی بارش شدید باران و مهندسی گرسنگی توسط رژیم صهیونی اوضاع انسانی در غزه وخیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان امداد و نجات فلسطین گفت : اگر رفتار رژیم صهیونی تغییر نکند و سازمان های بین المللی همچنان بی عمل بمانند در روزهای آینده کودکان غزه از سرما جان می‌دهند.

