وخامت اوضاع انسانی در غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0646\u062c\u0627\u062a \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a : \u0627\u06af\u0631 \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0646\u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0628\u06cc \u0639\u0645\u0644 \u0628\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0645\u0627 \u062c\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n