برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو پرشیا در اتوبان قم به تهران ن یک کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عصر امروز، بر اثر برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو پرشیا در اتوبان قم به تهران، کیلومتر ۴۰ حادثه‌ای تلخ رقم خورد.

ساعت اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵ قم، ۱۴:۳۵ بوده و بلافاصله یک دستگاه بالگرد اورژانس به همراه سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که هر ۶ نفر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند. 

بنا بر اعلام اورژانس، ۳ مصدوم با بالگرد و ۳ مصدوم دیگر با آمبولانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

متأسفانه در این حادثه یک خانم ۷۰ ساله جان خود را از دست داد.

گفتنی است یک کودک ۱۱ ساله نیز در بین مصدومان، در وضعیت بدحال قرار داشته که تحت مراقبت‌های ویژه تیم‌های امدادی به بیمارستان منتقل شد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: حوادث رانندگی ، اورژانس قم
خبرهای مرتبط
رفع هفت نقطه حادثه‌خیز در محور قاهان جعفرآباد قم
۶ مصدوم در سانحه رانندگی اتوبان تهران به قم
۶ مصدوم در تصادف سه خودروی سواری در بلوار ۱۵ خرداد قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود
تصادف مرگبار پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه
اقامه نماز طلب باران در قم
تاکید امام جمعه قم بر مدیریت بحران آب
برخورد مرگبار پراید و پرشیا در اتوبان قم – تهران
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست قم به مرحله حذفی رقابت‌های کشوری
آخرین اخبار
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست قم به مرحله حذفی رقابت‌های کشوری
برخورد مرگبار پراید و پرشیا در اتوبان قم – تهران
تاکید امام جمعه قم بر مدیریت بحران آب
تصادف مرگبار پژو با تریلی در محور قم ـ جعفریه
پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه‌ نخواهد بود
اقامه نماز طلب باران در قم
پروژه ۲۲ هکتاری پردیسان قم؛ تاخیر در ساخت پروژه ملی مجاز یا غیرمجاز؟
جولان موش ها در محله سلامت قم