باشگاه خبرنگاران جوان - فینال رقابت‌های موی تای بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض برگزار شد و هر چهار نماینده ایران مدال نقره گرفتند.

مجید هاشم بیگی در فینال وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم مقابل نماینده عراق با نتیجه ۳۰ بر ۲۶باخت و مدال نقره گرفت.

فرشته حسن زاده نماینده وزن ۴۵ -۵۰-کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران به مدال نقره بسنده کرد.

او در مبارزه با نماینده مراکش با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ شکست خورد.

زهرا اکبری نماینده وزن ۶۰-۵۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران در مرحله فینال با نماینده ترکیه مبارزه کرد و در پایان به مدال نقره بسنده کرد.

اکبری با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

فاطمه حسینی در مرحله فینال وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم برابر نماینده ترکیه با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

چرا دختران موی تای طلا نگرفتند؟

نایب قهرمانان وموی‌تای بازی‌های کشور‌های اسلامی و سرمربی تیم ملی علت اینکه رنگ مدال ایران طلا نشد را پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، فرشته حسن‌زاده پس از کسب مدال نقره موی‌تای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بیان کرد: من در این رقابت‌ها سه مسابقه داشتم که با حریفان ازبکستان و لبنان پیروز شدم و به فینال رسیدم. در فینال هم با حریفی از مراکش رقابت داشتم و متاسفانه با وجود تلاشی که داشتم، نشد که رنگ مدالم طلایی باشد و نقره شد.

حسن‌زاده درباره اینکه زنان ایران در موی‌تای سه فینالیست داشتند که هر سه نفر مدال نقره گرفتند و طلایی نشدند، گفت: در رده بانوان در چهار وزن مسابقه برگزار می‌شود که از ایران در سه وزن به فینال رسیدیم و این عملکرد خوبی برای ماست، اما متاسفانه در فینال با اینکه رقابت پا به پا بود، نشد که مدال طلا بگیریم.

او ادامه داد: در سایر وزن‌ها هم زهرا اکبری با حریف ترکیه‌ای رقابت پابه‌پایی داشت که نتیجه ۲۸ بر ۲۹ شد. ما فکر می‌کردیم راند سوم را گرفته، اما داوران امتیاز ندادند یا نشد. در وزن دیگر هم فاطمه حسینی با حریف ترکیه‌ای بازی داشت که حریف او رنکینگ یک دنیا را دارد و خیلی تلاش کرد، اما متاسفانه رنگ مدال همه ما نقره شد. امیدوارم با تمرینات منسجم‌تر و حمایت‌های بیشتر، بتوانیم در مسابقات بعدی رنگ مدال‌مان را طلایی کنیم و با قهرمانی برگردیم.

اکبری: با دست شکسته جنگیدم

زهرا اکبری ملی پوش موی تای بعد از کسب مدال نقره گفت: بازی آخر خودم را با اختلاف یک راند متاسفانه واگذار کردم. از بازی دوم دستم شکست و بازی‌های سوم و چهارم را با غیرت بازی کردم. خودم حس می‌کردم، رقابت خیلی پایاپای بود ولی با اختلاف کمی مغلوب شدم.

او افزود: راند سوم را خیلی خوب بودم ولی متاسفانه بازی را واگذار کردم. کل تلاشم را کردم و ١٠٠ خودم را گذاشتم.

اکبری در پایان گفت: از وزیر ورزش، آقای نصیری که همیشه پشتیبان ما بودند، تشکر می‌کنم. واقعا اگر نبودند ما به اینجا نمی‌رسیدیم. همچنین از مربیان و اساتیدم و مادر و پدر و همسرم و همه آنهایی که در این مسیر کنارم بودند، تشکر می‌کنم.

حسینی: در تورنمنت بعدی با طلا جبران می‌کنیم

همچنین فاطمه حسینی، نماینده تیم ملی موی‌تای زنان ایران پس از کسب مدال نقره وزن ۶۵–۶۰ کیلوگرم ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حالی که اشک‌هایش بند نمی‌آمد و به دلیل از دست دادن مدال طلا بغض کرده بود گفت: واقعا شرمنده ایران و رییس فدراسیون شدم، چون قول طلا داده بودم. امسال هم مثل همیشه تیم ترکیه خیلی قدرتمند ظاهر شد و از پنج ورزشکار زن آنها، چهار نفر طلا گرفتند. البته اینها چیزی جز بهانه نیست، باختیم و نشد.

او درباره اینکه عملکرد تیم موی‌تای زنان ایران هم با سه فینالیست و کسب سه مدال نقره قابل ستایش بوده، اظهار داشت: بله، خوشبختانه سه مدال نقره گرفتیم که جا دارد به بچه‌ها خسته نباشید بگویم. همچنین از وزیر ورزش و جوانان تشکر می‌کنم که ما را حمایت کردند و از او ممنونم.

کاپیتان تیم ملی موی‌تای زنان ایران همچنین خاطرنشان کرد: امیدوارم در تورنمنت بعدی در ناگویا با مدال طلا جبران کنیم.

سرمربی تیم موی تای زنان: شایسته مدال طلا بودیم

طاهر تنها سرمربی تیم موی تای زنان ایران پس از کسب سه مدال نقره بیان کرد: ما امروز سه فینالیست داشتیم، نمی‌توانم بگویم متاسفانه طلا نگرفتیم، چون بالاخره بچه‌ها تا فینال رسیدند و توانستند مدال نقره مسابقات را کسب کنند. خیلی زحمت کشیدیم و در اردوی یک ماهه خودمان خیلی تلاش کردیم. شایسته این بودند که بتوانند مدال طلا بگیرند، اما ما مسابقات تدارکاتی نداشتیم.

او افزود: رییس فدراسیون خیلی زحمت کشیده بود و با کمک آقای دنیامالی توانستیم یک آکادمی در اختیار داشته باشیم و تمرینات خوبی را برگزار کنیم. اما ضعف‌هایی داشتیم که ان‌شاءالله برای بازی‌های بعدی برطرف خواهد شد.