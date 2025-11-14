در پی استعفای فیاض زاهد، عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با این استعفا موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر فیاض زاهد با انتشار نامه‌ای خطاب به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، استعفای خود از حضور به عنوان عضو حقیقی این شورا را اعلام کرد.

فیاض زاهد در این نامه نوشت:

«برادر عزیزم الیاس حضرتی

رئیس محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت

رفاقت من با شما به عمری دراز می‌رسد. با اعتماد شما و دکتر پزشکیان - که بابت حمایت‌هایی که از او کرده‌ام بسیار خرسندم - پذیرفتم در شورای اطلاع‌رسانی دولت همکاری نمایم. تلقی من آن بود که به عنوان عضو حقیقی شورا اختیار و اراده آن را دارم که با توجه به این مسئولیت حقیقی، در بیان نظراتم هویت و استقلال داشته باشم - البته در این یکسال اخیر مدارا و تحمل جنابعالی و رئیس‌جمهور سرمایه من محسوب می‌شد -، اما به نظر ویژگی فردی و اظهارات و نوشته‌های گاه و بی‌گاه موجب نارضایتی‌هایی شده است؛ لذا ضمن سپاس از حسن‌ظن و حس برادری که سرمایه‌ای دراز بوده، از عضویت در شورای اطلاع‌رسانی استعفا داده و برای شما و دولت جناب رئیس‌جمهور آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

ایام عزت مستدام»

در پی اعلام این استعفا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با نگارش نامه‌ای با این استعفا موافقت کرد ونوشت:

«برادر عزیزم جناب آقای دکتر فیاض زاهد

نامه سرشار از صداقت شما را دریافت کردم. دوستی دیرینه ما، همواره برای من مایه دلگرمی و پشتوانه‌ای ارزشمند بوده است.

می‌دانم که استقلال رأی و شرافت قلم برای شما میراثی است که هیچ‌گاه از آن دست نمی‌کشید و همین صداقت، همواره وجه بارز شخصیت‌تان بوده است. اگرچه پذیرش استعفای شما برایم دشوار و ناخوشایند است، اما به احترام منش و انتخابتان، با درک کامل، آن را می‌پذیرم.

اطمینان دارم که دلسوزی، صراحت و نگاه نقادانه‌تان همچنان برای کشور و مردم سودمند خواهد بود و در هر جایگاهی که باشید، نقش شما در روشن‌تر شدن افق اطلاع‌رسانی و گفت‌وگوی ملی، اثرگذار خواهد ماند.

از همراهی‌های صادقانه‌تان سپاسگزارم و برایتان در مسیر پیش‌رو سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو می‌کنم و از مشورت هایتان همچنان بهره‌مند خواهم بود.

ایام به نیکی و سربلندی

الیاس حضرتی»

برچسب ها: شورای اطلاع رسانی دولت ، دولت چهاردهم
خبرهای مرتبط
افتتاح ایستگاه فضایی آذربایجان غربی در دهه فجر
معاون علمی رئیس جمهور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رتبه ایران در حوزه هوش مصنوعی بین ۱۵ تا ۱۷ جهانی است
عارف: دولت حق ندارد خلاف منویات مردم کاری کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری گام نخست رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه»
خاتمی: در نماز باران شرکت کنید/ دستگاه دیپلماسی از ترامپ شکایت کند
پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی تسلیت گفت
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت خواهر محمود احمدی نژاد را تسلیت گفت
پیام تبریک وزیر امور خارجه به دولت و ملت عراق
پیام تسلیت وزیر امور خارجه به تولیت آستان قدس رضوی
بازدید سردار کریمی از روند استقرار یگان‌ها و آمادگی عملیاتی نیرو‌ها در غرب کشور
پاسخ سفارت ایران در دانمارک به سرمقاله نشریه دانمارکی
پیام تسلیت حاجی میرزایی به تولیت آستان قدس رضوی
سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت حجت الاسلام والمسلمین میرآقایی را تسلیت گفت
آخرین اخبار
سفیر ایران در سازمان ملل: تهران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت حجت الاسلام والمسلمین میرآقایی را تسلیت گفت
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت خواهر محمود احمدی نژاد را تسلیت گفت
پزشکیان: برگزاری شکوهمند انتخابات پارلمانی عراق مایه ارتقای عظمت این ملت است
بازدید سردار کریمی از روند استقرار یگان‌ها و آمادگی عملیاتی نیرو‌ها در غرب کشور
پیام تسلیت حاجی میرزایی به تولیت آستان قدس رضوی
پاسخ سفارت ایران در دانمارک به سرمقاله نشریه دانمارکی
تقریظ‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب منتشر می‌شود
پیام تسلیت وزیر امور خارجه به تولیت آستان قدس رضوی
پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی تسلیت گفت
برگزاری گام نخست رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه»
خاتمی: در نماز باران شرکت کنید/ دستگاه دیپلماسی از ترامپ شکایت کند
پیام تبریک وزیر امور خارجه به دولت و ملت عراق
نماز باران در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اقامه شد
حذف ارز ترجیحی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد نه با تصویب در جلسه سران قوا
رایزنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در مورد آخرین تحولات منطقه