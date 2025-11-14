باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر فیاض زاهد با انتشار نامه‌ای خطاب به الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، استعفای خود از حضور به عنوان عضو حقیقی این شورا را اعلام کرد.

فیاض زاهد در این نامه نوشت:

«برادر عزیزم الیاس حضرتی

رئیس محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت

رفاقت من با شما به عمری دراز می‌رسد. با اعتماد شما و دکتر پزشکیان - که بابت حمایت‌هایی که از او کرده‌ام بسیار خرسندم - پذیرفتم در شورای اطلاع‌رسانی دولت همکاری نمایم. تلقی من آن بود که به عنوان عضو حقیقی شورا اختیار و اراده آن را دارم که با توجه به این مسئولیت حقیقی، در بیان نظراتم هویت و استقلال داشته باشم - البته در این یکسال اخیر مدارا و تحمل جنابعالی و رئیس‌جمهور سرمایه من محسوب می‌شد -، اما به نظر ویژگی فردی و اظهارات و نوشته‌های گاه و بی‌گاه موجب نارضایتی‌هایی شده است؛ لذا ضمن سپاس از حسن‌ظن و حس برادری که سرمایه‌ای دراز بوده، از عضویت در شورای اطلاع‌رسانی استعفا داده و برای شما و دولت جناب رئیس‌جمهور آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

ایام عزت مستدام»

در پی اعلام این استعفا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با نگارش نامه‌ای با این استعفا موافقت کرد ونوشت:

«برادر عزیزم جناب آقای دکتر فیاض زاهد

نامه سرشار از صداقت شما را دریافت کردم. دوستی دیرینه ما، همواره برای من مایه دلگرمی و پشتوانه‌ای ارزشمند بوده است.

‌

می‌دانم که استقلال رأی و شرافت قلم برای شما میراثی است که هیچ‌گاه از آن دست نمی‌کشید و همین صداقت، همواره وجه بارز شخصیت‌تان بوده است. اگرچه پذیرش استعفای شما برایم دشوار و ناخوشایند است، اما به احترام منش و انتخابتان، با درک کامل، آن را می‌پذیرم.

اطمینان دارم که دلسوزی، صراحت و نگاه نقادانه‌تان همچنان برای کشور و مردم سودمند خواهد بود و در هر جایگاهی که باشید، نقش شما در روشن‌تر شدن افق اطلاع‌رسانی و گفت‌وگوی ملی، اثرگذار خواهد ماند.

از همراهی‌های صادقانه‌تان سپاسگزارم و برایتان در مسیر پیش‌رو سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو می‌کنم و از مشورت هایتان همچنان بهره‌مند خواهم بود.

ایام به نیکی و سربلندی

الیاس حضرتی»